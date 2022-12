Il neo prof. Manabu Odawara, è un pizzaiolo a capo della delegazione giapponese di AVPN, Associazione Verace Pizza Napoletana. Nella sede dell’Università Ritsumeikan di Shiga/Kyoto un’aula didattica completa di forno a legna

Fino ad ora in Italia tutti conoscevano la famosissima Università della Pizza di Vico Equense di Gigino, storica pizzeria nota per la pizza al metro nata da un’intuizione, negli anni Trenta, del fornaio Luigi Dell’Amura, noto anche come “Gigino O’ Zuzzuso’, brevettata nel 1959. Un santuario della pizza napoletana tappa d’obbligo per tutti coloro che da Napoli scendono giù per le costiere sorrentine e amalfitane. Il nome lo si deve al fatto che Gigino fu uno dei primi a organizzare veri e propri corsi professionali per addestrare pizzaioli in grado di realizzare pizze napoletane di qualità.

Ma ora in Giappone si sono spinti molto oltre e prendono la cosa sul serio. Alla pizza napoletana, primo caso al mondo, hanno dedicato un vero e proprio corso universitario e hanno nominato anche un professore incaricato di svolgere lezioni in materia di Pizza, patrimonio universale UNESCO. A salire in cattedra all’Università Ritsumeikan di Shiga/Kyoto sarà Manabu Odawara, pizzaiolo a capo della delegazione giapponese di AVPN, Associazione Verace Pizza Napoletana.

“Si tratta in qualche modo di un evento epocale – sottolinea Antonio Pace, Presidente AVPN – che conferma lo status raggiunto dalla pizza napoletana anche in Paesi lontanissimi da noi per tradizioni gastronomiche. Il fatto che un’importante università istituisca un corso legato al nostro prodotto ci riempie di orgoglio e testimonia, lasciatemelo dire, anche la bontà del lavoro svolto in questi anni dalla nostra Associazione per promuovere e divulgare la cultura della pizza in tutto il mondo”.

L’avvenimento sarà ufficializzato in occasione della missione in Giappone dell’Associazione Verace Pizza Napoletana, programmata per il 28 e il 29 novembre, con un fitto calendario di impegni per la delegazione guidata dal Presidente Pace e dal Direttore Stefano Auricchio. Nella sede dell’Università Ritsumeikan di Shiga/Kyoto che dispone di un’aula didattica completa di forno a legna e di tutte le attrezzature necessarie) ci sarà uno scambio di targhe e si terrà un seminario sulla pizza fritta.

La missione in Giappone rientra in un ampio programma di iniziative dell’AVPN per diffondere la cultura della pizza napoletana nel mondo. In Canada l’8 e il 9 novembre l’Associazione ha provveduto alla affiliazione di 10 nuove pizzerie e a porre le basi per la creazione di una delegazione, composta da 25 affiliati, a conferma dell’attenzione che il Nord America riserva a uno dei prodotti simbolo del Made in Italy.

È stata quindi la volta della Turchia dove lunedì 21 novembre il Presidente AVPN Antonio Pace e l’istruttore Marco Leone hanno inaugurato la prima sede turca dell’associazione nella prestigiosa accademia USLA di Istanbul dell’American Hospitality Academy con relativo corso che ha subito registrato il sold out con 10 iscritti. La scuola sarà diretta da Ozgur Kilinclar, studente AVPN e oggi titolare di 3 pizzerie Nappo, le prime affiliate in Turchia.