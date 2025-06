Pirelli partner ufficiale di Milano Cortina 2026: pneumatici e innovazione al servizio dei Giochi Invernali

Pirelli diventa Olympic and Paralympic Partner di Milano Cortina 2026, fornendo pneumatici invernali per la flotta ufficiale e servizi di assistenza durante l’evento

Pirelli consolida il proprio impegno negli sport invernali diventando Olympic and Paralympic Partner dei Giochi di Milano Cortina 2026, in programma tra febbraio e marzo del prossimo anno in Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige.

L’annuncio è stato dato congiuntamente da Pirelli e dalla Fondazione Milano Cortina 2026, a seguito della firma di una partnership che accompagnerà l’evento fino alla sua conclusione. L’accordo prevede la fornitura esclusiva di pneumatici invernali Pirelli per l’intera flotta di veicoli messi a disposizione da Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Lancia e Maserati, in qualità di Automotive Premium Partner.

A supporto della mobilità durante i Giochi, Pirelli fornirà anche un servizio dedicato di assistenza su strada, attivo in tutti i cluster olimpici e paralimpici e lungo le principali tratte di collegamento verso le sedi di gara, per garantire continuità operativa in caso di forature o necessità di manutenzione.

Pirelli e lo sport, un impegno a 360 gradi

La passione di Pirelli per lo sport va ben oltre le discipline invernali. L’azienda sostiene da tempo numerose attività sportive, spaziando dal calcio alla vela, dal tennis al motorsport, settore in cui è protagonista fin dal 1907. In particolare, nel mondo delle corse automobilistiche, Pirelli è presente in oltre 350 competizioni a livello globale, affermandosi come uno dei principali protagonisti della scena sportiva internazionale.

“Essere Olympic and Paralympic Partner di Milano Cortina 2026 ci consente di mettere in campo in un contesto di eccellenza i nostri prodotti invernali, segmento dove Pirelli è leader di mercato. Equipaggiamo infatti circa il 50% delle vetture premium e prestige che montano pneumatici winter dedicati superiori ai 18. Siamo anche orgogliosi di sostenere un evento dal grande valore sportivo che accende i riflettori di tutto il mondo sul nostro Paese” ha dichiarato Andrea Casaluci, ceo di Pirelli.

“Siamo orgogliosi di annunciare la partnership con Pirelli, un’eccellenza italiana che si è distinta a livello globale per innovazione, tecnologia e stile. Riconosciamo a Pirelli un ruolo fondamentale nel successo e nella reputazione dell’industria italiana, grazie ai suoi prodotti e al suo storico legame con lo sport e i grandi eventi internazionali, capaci di offrire una visibilità unica. Questa partnership valorizza l’eccellenza dei prodotti Pirelli e il loro contributo fondamentale al buon funzionamento dell’evento. La qualità e l’innovazione che contraddistinguono la loro offerta saranno un elemento chiave per la gestione efficiente e sicura di aspetti cruciali dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026″ ha commentato il ceo della Fondazione Milano Cortina 2026, Andrea Varnier.