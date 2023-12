Pininfarina celebra un decennio di creatività e innovazione nel Design in America

Pininfarina of America celebra i suoi primi dieci anni di vita. Dalla progettazione architettonica delle abitazioni alla nautica, trasporti, sono in crescita i servizi offerti dal brand

Pininfarina, icona globale dello stile italiano da oltre 90 anni, celebra il decimo anniversario della sua filiale americana, Pininfarina of America, nella cornice del Concours Club di Miami. “Siamo estremamente orgogliosi del successo di Pininfarina of America” ha detto l’AD di Pininfarina Silvio Angori, presente all’evento. “Il suo percorso nell’ultimo decennio è stato contrassegnato dalla creatività, dalla collaborazione, da un incessante focus sulla soddisfazione del cliente e dalla ricerca dell’eccellenza nel design. Il nostro Presidente Paolo Pininfarina crede, come tutti noi, che “il design sia lo strumento per umanizzare la tecnologia”. Con 93 anni di storia a sostegno della nostra visione, continuiamo a evolverci, combinando heritage e creatività innovativa per aiutare i nostri preziosi clienti a creare un futuro che celebri la nostra filosofia a beneficio di tutta l’umanità.”

Il percorso di Pininfarina e la gamma dei servizi di design offerti

Pininfarina, dalle sue radici automobilistiche e ingegneristiche italiane a una versatile potenza globale del design, offre competenze creative altamente flessibili in una gamma di discipline, settori e gruppi di clienti. Con sede a Miami e un ufficio satellite a New York City, e clienti sparsi in tutto il continente americano, i servizi di design offerti da Pininfarina of America comprendono architettura, industrial e product design, nautica, trasporti, UX e UI, e altro ancora.

All’interno della sua pratica di architettura, Pininfarina ha capitalizzato con successo sulla crescente tendenza legata alle branded residences e, secondo una ricerca condotta da Savills, Pininfarina è ora il principale marchio di design italiano al mondo in questo campo per quanto concerne le strutture non alberghiere. Il 95% dei progetti nella classifica sono stati progettati e guidati proprio dagli studi di Pininfarina of America a Miami e New York.

Pininfarina of America ha visto una crescita a doppia cifra per cinque anni consecutivi. Nel corso dell’ultimo decennio, Pininfarina of America ha collaborato con importanti brand come Coca-Cola, GE, Lenovo, The Related Group, Cisco e altri 200, disegnando prodotti di alto livello, progetti architettonici e idee di design rivoluzionarie che hanno ricevuto importanti riconoscimenti, come l’International Architecture Award, Fast Company e Red Dot Design Awards.

Pininfarina of America è dedicata alla sostenibilità e contribuisce alle comunità locali e alle industrie attraverso una serie di iniziative ESG. Progetti significativi come il ripristino delle dune sulle rive di Miami e programmi di volontariato a Miami e New York City evidenziano l’impegno della compagnia nel dare contributi positivi all’ambiente e alla propria comunità. Pininfarina of America pone particolare attenzione anche al benessere dei suoi dipendenti, come testimonia la prestigiosa certificazione di Great Place to Work ottenuta negli ultimi tre anni consecutivi.

Il General Manager di Pininfarina of America, Claudio Da Soller, commenta: “Pininfarina of America ha sfruttato la nostra eccezionale qualità e la storia del brand in Italia per intraprendere un viaggio entusiasmante qui nelle Americhe. La nostra adattabilità al mercato americano e l’impegno costante nel fornire design innovativo e soluzioni creative ci hanno reso un partner affidabile in molti settori. Ci troviamo all’incrocio tra tradizione e innovazione, guidati dalla nostra passione per stabilire nuovi standard e spingere i confini nel mondo del design.”