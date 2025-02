Philip Morris Italia, cambio al vertice: Pasquale Frega nuovo presidente e ad

Pasquale Frega subentra a Marco Hannappel come presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia. Con un’esperienza internazionale di successo, Frega avrà l’obiettivo di guidare l’azienda nella sfida verso un futuro senza fumo, accelerando la transizione verso prodotti innovativi e senza combustione

Cambio ai vertici di Philip Morris Italia. L’azienda ha appena annunciato la nomina di Pasquale Frega come nuovo presidente e amministratore delegato dell’affiliata italiana, una decisione che arriva in un momento strategico per il gruppo. Frega, che vanta una solida carriera internazionale, si prepara a guidare Philip Morris Italia in un periodo di grandi cambiamenti, con l’obiettivo di accelerare la transizione verso un futuro senza fumo. Subentra a Marco Hannappel che era in carica dal 2019.

Fraga: un curriculum internazionale di successo

Pasquale Frega porta con sé una vasta esperienza internazionale, avendo ricoperto ruoli di leadership in alcune delle principali aziende del settore farmaceutico. Tra le tappe significative della sua carriera, spiccano le esperienze con Novartis, Celgene Corporation, InterMune e Ipsen, aziende di primo piano nei settori della salute e della biotecnologia. La sua esperienza si estende su più continenti, con incarichi in Europa (Francia, Londra, Paesi nordici) e nelle Americhe.

In particolare, Frega ha ricoperto il ruolo di presidente per il Canada e l’America Latina di Novartis, dove ha guidato la regione verso risultati di rilievo in termini di crescita economica e operativa. Il suo approccio strategico ha portato l’azienda a ottenere eccellenti performance in mercati complessi e diversificati. Precedentemente, Frega è stato anche Country President di Novartis Italia, dove ha contribuito al consolidamento della leadership dell’azienda nel settore farmaceutico italiano.

“Sono entusiasta di questa nuova avventura e sono fermamente convinto del ruolo che, grazie alla ricerca scientifica e allo sviluppo tecnologico, come azienda possiamo svolgere per avere un impatto positivo sulla società” – ha dichiarato Frega, che ha aggiunto – “La visione del gruppo Philip Morris è chiara: rendere le sigarette un ricordo del passato nel più breve tempo possibile, accelerando la transizione dei fumatori adulti verso prodotti potenzialmente meno dannosi. Una visione che in Italia perseguiremo a fianco di una filiera integrata che conta 41mila persone e 8mila aziende, e che rappresenta un’eccellenza mondiale”.

Philip Morris e la sfida verso un futuro senza fumo

Il ruolo di Pasquale Frega arriva in un momento storico per Philip Morris International, che ha posto come obiettivo la costruzione di un futuro senza fumo. La società si è impegnata a eliminare il consumo di sigarette tradizionali, puntando su innovativi prodotti senza combustione. Questi prodotti, sviluppati attraverso avanzate tecnologie e supportati da solidi fondamenti scientifici, sono destinati a rivoluzionare il mercato, rispondendo alle esigenze dei fumatori adulti che non riescono a smettere.

L’obiettivo di Philip Morris International è ambizioso: entro il 2030, più di due terzi dei ricavi globali dovranno provenire dai prodotti senza combustione. Per raggiungere questo traguardo, l’azienda ha già investito oltre 14 miliardi di dollari dal 2008, concentrandosi sulla ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione di soluzioni alternative al fumo tradizionale. Ad oggi, questi prodotti sono disponibili in ben 95 Paesi, e oltre due milioni di fumatori adulti in Italia hanno già scelto di passare ai dispositivi senza combustione, abbandonando le sigarette.

Il nuovo ruolo per Marco Hannappel

Nel frattempo, Marco Hannappel, che dal 2019 ha ricoperto il ruolo di presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, manterrà il suo incarico di vicepresidente per l’Europa Sud-Occidentale di Philip Morris International. In questa nuova veste, Hannappel avrà la responsabilità di coordinare le attività del gruppo in Italia, Spagna, Portogallo e Andorra, continuando a rafforzare la presenza dell’azienda in questi importanti mercati. Sotto la sua guida, Philip Morris Italia ha visto un forte impulso nelle aree degli investimenti industriali e agricoli, con un focus particolare sull’innovazione e sui servizi dedicati ai consumatori.