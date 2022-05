Pfizer, shopping miliardario per il colosso Usa: compra Biohaven per 11,6 miliardi di dollari

Pfizer pagherà 148,5 dollari per azione, tutti in contanti. Il closing è previsto nei primi mesi del 2023 – Il titolo Biohaven vola a Wall Street e si avvicina al prezzo di Opa

Shopping miliardario per Pfizer. Il colosso farmaceutico statunitense ha annunciato l’acquisizione di Biohaven Pharmaceutical Holding, produttore del trattamento Nurtec Odt, terapia innovativa per l’emicrania a doppia azione approvata sia per il trattamento acuto che per la prevenzione episodica dell’emicrania negli adulti. Costo dell’operazione? 11,6 miliardi di dollari, tutti in contanti.

Pfizer possiede già una quota pari al 2,6% di Biohaven. L’intenzione è quella di acquisire il restante 87,4% al prezzo di 148,5 dollari per azione, una cifra che rappresenta un premio di circa il 33% rispetto al prezzo di vendita medio ponderato delle azioni Biohaven negli ultimi tre mesi. In base a quanto previsto, alla chiusura dell’operazione la società produttrice del vaccino anti-Covid a mRna salderà anche il debito verso terzi di Biohaven ed effettuerà i pagamenti per il rimborso di tutte le azioni in circolazione delle azioni privilegiate riscattabili di Biohaven.

La transazione, assicura Pfizer, sarà finanziata con la liquidità disponibile. D’altronde nel solo primo trimestre del 2022, La società ha registrato ricavi pari a 25,6 miliardi di dollari,14,9 dei quali derivanti dai vaccini, mentre gli utili sono saliti del 59% a 1,37 dollari per azione.

L’acquisizione di Biohaven, spiega ancora Pfizer, è soggetta al completamento dello spin-off di New Biohaven e ad altre condizioni di chiusura, inclusa la ricezione delle approvazioni normative e l’approvazione da parte degli azionisti di Biohaven. Le società prevedono che la transazione si concluda entro l’inizio del 2023. Ricordiamo inoltre che lo scorso 27 aprile, Pfizer e BioNTech hanno presentato alla Fda la domanda di autorizzazione della dose di richiamo del vaccino Covid-19 per i bambini dai 5 agli 11 anni.

Nel frattempo, Wall Street reagisce all’annuncio della nuova acquisizione. A pochi minuti dall’apertura della Borsa americana il titolo Pfizer guadagna lo 0,88 per cento a quota 49,48 dollari per azione, mentre le azioni Biohaven segnano un rialzo superiore al 70%, salendo da 83,14 a oltre 141 dollari e avvicinandosi al prezzo di Opa.