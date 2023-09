Pensioni ottobre: in arrivo aumenti, arretrati e rimborso Irpef. Ecco le date dei pagamenti

I pagamenti partiranno lunedì 2 ottobre e una cerchia ristretta di pensionati riceverà un assegno più ricco del solito: ecco le principali novità

Buone notizie per i pensionati. Anche se per ottenere l’assegno del prossimo mese sarà necessario aspettare un giorno in più (visto che il 1° ottobre è domenica), alcuni riceveranno una busta più pesante del solito. Si tratta di piccoli aumenti e per una cerchia ristretta: ai trattamenti minimi spetta un incremento di 8,46 euro mentre gli over 75 un aumento di 36,08 euro. Inoltre, le pensioni minime sono state rivalutate per quest’anno dell’8,8%, mentre per gli over 75 il nuovo importo minimo è pari a 599,82 euro.

Gli altri aumenti di ottobre

Ad ottobre ci saranno altri aumenti. Come per i pensionati che non hanno ancora ricevuto il rimborso Irpef nei precedenti cedolini. Si tratta di chi ha effettuato la dichiarazione dei redditi con modello 730, indicando l’Inps come sostituto d’imposta, dopo il 30 giugno 2023. Ma anche gli arretrati della quattordicesima se non corrisposti nei mesi precedenti.

Come consultare il cedolino Inps e rimborsi 730 online?

Per visualizzare il cedolino sul sito Inps bisogna prima autenticarsi con le proprie credenziali (Spid, Cie e Csn) e poi accedere alla sezione dedicata. Tra le voci disponibili comparirà anche “Saldo Irpef Dich. Cred. 730” con l’importo aggiunto alla pensione di ottobre 2023.

Quando arriva la pensione di ottobre?

Le pensioni vengono pagate il primo giorno bancabile di ogni mese. In questo caso il 1° ottobre è una domenica, motivo per cui, l’accredito scatterà il giorno successivo lunedì 2 ottobre 2023 sia per chi riceve l’accredito sul conto bancario che per i clienti di Poste Italiane,

Per chi ritira la pensione alle Poste, come di consueto il ritiro avverrà in ordine alfabetico dei cognomi: