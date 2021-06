Pensioni luglio 2021: il calendario dei pagamenti Poste-Inps

Poste Italiane e Inps hanno pubblicato il calendario dei pagamenti delle pensioni di luglio 2021 – Si parte venerdì 25 giugno – Arriva anche la quattordicesima: tutto ciò che c’è da sapere

Arrivano le pensioni di luglio 2021. Da domani, venerdì 25 giugno, cominceranno il pagamenti dei trattamenti previdenziali da parte di INPS e Poste Italiane. Come accade da 16 mesi a questa parte, i pagamenti sono stati anticipati e suddivisi in giornate differenti allo scopo di evitare assembramenti presso gli uffici postali che possano mettere in pericolo la sicurezza di pensionati e addetti ai lavori.

Poste Italiane ha dunque stabilito un calendario, valido soprattutto per coloro che dovranno ritirare le pensioni di luglio in contanti presso gli uffici postali.

PENSIONI LUGLIO 2021: SI PARTE IL 25 GIUGNO

Come da tradizione, i primi a ricevere la pensione di luglio saranno i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. In tutti e tre i casi i pagamenti arriveranno già venerdì 25 giugno direttamente sul conto o sul libretto. “I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 Atm Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello”, sottolinea Poste Italiane in una nota.

PENSIONI LUGLIO 2021: IL CALENDARIO COMPLETO

Coloro che percepiscono la pensione presso gli uffici postali dovranno rispettare il calendario stabilito da Poste Italiane. È prevista infatti una turnazione alfabetica “che potrà variare in base al numero di giorni di apertura dell’Ufficio Postale di riferimento”, fa sapere la società.

Ecco il calendario dei pagamenti delle pensioni di luglio 2021:

cognomi dalla A alla B: venerdì 25 giugno,

cognomi dalla C alla D: sabato mattina 26 giugno,

cognomi dalla E alla K: lunedì 28 giugno,

cognomi dalla L alla O: martedì 29 giugno,

cognomi dalla P alla R: mercoledì 30 giugno,

cognomi dalla S alla Z giovedì 1°luglio.

“Le nuove modalità di pagamento delle pensioni hanno carattere precauzionale e sono state introdotte con l’obiettivo prioritario di garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei clienti di Poste Italiane”, fa sapere la società guidata da Matteo Del Fante, invitando chi va al proprio ufficio postale di riferimento a rispettare le norme di sicurezza. E dunque: indossare la mascherina su naso e bocca, non entrare in ufficio prima che il cliente precedente sia uscita, mantenere la distanza di sicurezza (almeno 1 metro) dalle altre persone, sia all’esterno che all’interno.

PENSIONI LUGLIO 2021: DELEGA A SOGGETTI TERZI

I pensionati sopra i 75 anni che percepiscono la pensione presso gli uffici postali, riscuotendo l’importo in contanti, hanno la possibilità di delegare altre persone al ritiro del trattamento previdenziale. La delega al ritiro può essere fatta anche ai Carabinieri, che andranno a riscuotere la pensione per conto del titolare, consegnando poi la somma direttamente al domicilio.

QUATTORDICESIMA 2021: LA COMUNICAZIONE DELL’INPS

“Con la rata di luglio l’INPS corrisponderà d’ufficio anche la somma aggiuntiva, cioè la quattordicesima, a circa tre milioni di pensionati che a luglio 2021 hanno compiuto l’età richiesta di 64 anni e si trovano nelle condizioni reddituali previste dalla legge”, comunica l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Coloro che hanno diritto alla quattordicesima riceveranno una comunicazione che riporta l’importo attribuito e chiarisce che la prestazione è corrisposta in via provvisoria per essere poi verificata sulla scorta dei dati reddituali consolidati. “Per i beneficiari per cui risultino somme da recuperare a titolo di somma aggiuntiva non dovuta per gli anni precedenti, viene inviata apposita comunicazione con indicazione degli importi risultati indebiti e della compensazione effettuata sulla quattordicesima corrisposta per il corrente anno”, sottolinea l’INPS. Chi invece compirà 64 anni entro il 31 dicembre o diverrà titolare della pensione entro la fine dell’anno, riceverà il pagamento della quattordicesima insieme alla mensilità di dicembre, sempre a condizione di rientrare nei limiti reddituali.

