Pensioni gennaio 2021, pagamento Poste-INPS: il calendario

L’Inps e Poste Italiane hanno comunicato le date di pagamento delle pensioni di gennaio 2021.

Come accaduto negli ultimi mesi, il versamento è stato anticipato e scaglionato in più giorni diversi in modo di rispettare le norme anti Covid-19 e di evitare assembramenti presso i vari uffici postali che potrebbero mettere a repentaglio la salute di pensionati e lavoratori.

PENSIONI GENNAIO 2021: GLI ACCREDITI

Partiamo da coloro che riceveranno la pensione direttamente sul proprio conto. Poste Italiane ha fatto sapere che le pensioni per il mese di gennaio saranno accreditate a partire da da lunedì 28 dicembre su libretti di risparmio, conto BancoPosta e Postepay Evolution. “I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno dunque prelevare i contanti necessari presso uno dei 7.000 ATM Postamat diffusi in Italia, senza bisogno di recarsi allo sportello”, sottolinea la società guidata da Matteo Del Fante.

PENSIONI GENNAIO 2021: IL CALENDARIO DEI PAGAMENTI

I pensionati che devono ritirare la pensione di gennaio 2021 in contanti presso un ufficio postale dovranno rispettare il calendario e l’ordine alfabetico stabiliti da Poste Italiane.

Di seguito il calendario completo. Le lettere si riferiscono all’iniziale del cognome:

Cognomi dalla A alla C: lunedì 28 dicembre

dalla D alla G martedì 29 dicembre

dalla H alla M mercoledì 30 dicembre

dalla N alla R giovedì mattina 31 dicembre

dalla S alla Z sabato mattina 2 gennaio.

Oltre al calendario ci sono anche altre regole da seguire. “Ciascuno è invitato ad indossare la mascherina protettiva, ad entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti, a tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico”, sottolinea Poste.

Si ricorda infine che i pensionati di età pari o superiore ai 75 anni che devono ritirare la pensione in contanti presso un ufficio postale e che non hanno già delegato altri soggetti, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri.

ANTICIPO PENSIONI FEBBRAIO 2021: IL CALENDARIO

Di seguito il calendario fornito dall’Inps riferito all’anticipo della pensione di febbraio 2021:

A-B: lunedì 25 gennaio;

C-D: martedì 26 gennaio;

E-K: mercoledì 27 gennaio;

L-O: giovedì 28 gennaio;

P-R: venerdì 29 gennaio;

S-Z: sabato 30 gennaio.

“Si ricorda agli interessati che si tratta esclusivamente di un’anticipazione del pagamento, il diritto al rateo di pensione si matura comunque il primo giorno del mese di competenza dello stesso”, sottolinea l’INPS in una nota.