Pensioni dicembre 2020, pagamenti in arrivo: ecco il calendario

Per evitare assembramenti alle Poste e garantire la sicurezza di lavoratori e pensionati, il pagamento delle pensioni di dicembre viene anticipato e spalmato su più giorni – Ecco il calendario completo e i turni da seguire

Arriva il pagamento delle pensioni di dicembre 2020 da parte dell’INPS e, come accade ormai da aprile, il versamento sarà anticipato e scaglionato in base alla prima lettera del cognome allo scopo di evitare assembramenti agli Uffici Postali che potrebbero mettere a repentaglio la salute di lavoratori e pensionati, rispettando le regole di sicurezza stabilite per contenere la diffusione del Covid-19.

A comunicare il nuovo calendario è l’INPS che, attraverso una nota, precisa che le date indicate saranno valide sia per i trattamenti pensionistici, che per gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili. In tutti questi casi infatti, il pagamento “sarà anticipato rispetto alle normali scadenze e sarà distribuito su più giorni”.

PAGAMENTO PENSIONI DICEMBRE 2020

Il calendario fornito dall’INPS riguarda solo chi deve ritirare la pensione in contanti presso il proprio ufficio postale. I titolari di conto corrente BancoPosta, di libretto di risparmio o di una PostePay Evolution potranno invece prelevare la somma in contanti presso uno dei 7mila Atm Postamat a partire da mercoledì 25 novembre.

Chi invece ha l’accredito della propria pensione su un conto corrente detenuto presso una banca riceverà la somma spettante per il mese di dicembre a partire dal “primo giorno bancabile del mese prossimo”. Tradotto: la pensione arriverà martedì 1° dicembre.

Tutti gli altri dovranno invece seguire il calendario stabilito dall’INPS e da Poste Italiane.

PAGAMENTO PENSIONI DICEMBRE 2020: IL CALENDARIO

Il calendario dei pagamenti delle pensioni di dicembre 2020, valido per chi deve recarsi agli Uffici Postali è il seguente: