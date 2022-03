Pensioni aprile 2022: novità sui pagamenti. Addio all’anticipo, ecco tutto ciò che c’è da sapere

Con la fine dello Stato d’Emergenza Poste Italiane comunica importanti novità sul pagamento delle pensioni di aprile 2022. Ecco tutto ciò che c’è da sapere

Possiamo dire addio al calendario mensile con cui Poste Italiane rendeva note le date di pagamento delle pensioni. Ormai c’eravamo abituati, ma con la fine dello stato d’emergenza, stabilita per il 31 marzo, tutto tornerà come prima. Tradotto: le pensioni non saranno più pagate in anticipo, ma i versamenti partiranno nuovamente all’inizio del mese, come accadeva fino a febbraio 2019.

Pensioni aprile 2022: novità sui pagamenti

Chi ritira la propria pensione in contanti non avrà più bisogno di consultare il calendario stilato da Poste Italiane per vedere in quale data poter andare all’ufficio postale per ricevere il proprio trattamento pensionistico.

“A seguito della cessazione dal 31 marzo prossimo dello Stato di emergenza per il Covid-19, Poste Italiane comunica che a partire dal mese di aprile sarà ripristinato il normale calendario di pagamento delle pensioni”. La novità è stata annunciata oggi dalla società guidata da Matteo Del Fante.

Pensioni aprile 2022: addio all’anticipo, pagamenti dal 1° aprile

I pagamenti delle pensioni di aprile 2022 partiranno dunque venerdì 1° aprile. Attenzione però, perché benché non ci sia più un calendario ufficiale stilato da Poste italiane, tutti i pensionati ritirano il trattamento in contanti allo sportello dovranno rispettare la turnazione affissa all’esterno di ciascun Ufficio Postale. I pagamenti termineranno mercoledì 6 aprile.

Libretti di Risparmio, Conto BancoPosta e Postepay Evolution

I titolari di un libretto di Risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution riceveranno l’accredito della pensione regolarmente a partire dal primo giorno del mese. Sempre da venerdì 1° aprile, inoltre, i titolari di carta Postamat, carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dagli 8000 Atm Postamat presenti in giro per l’Italia, senza bisogno di recarsi allo sportello.