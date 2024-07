Pensioni, ad agosto cedolino più alto: arriva il rimborso del 730, ma non per tutti

Dopo l’aumento di luglio grazie alla quattordicesima, ad agosto arriveranno i primi rimborsi del modello 730 per chi ha inviato la dichiarazione entro il 20 giugno. Ecco i dettagli

Sono in arrivo tante novità con le pensioni di agosto: per alcuni pensionati saranno più ricche. A luglio, molti pensionati hanno beneficiato di un significativo incremento delle loro entrate grazie alla quattordicesima mensilità, che ha spesso raddoppiato l’importo della pensione regolare. Ora, con l’arrivo di agosto, si prospettano ulteriori novità interessanti sotto forma di un rimborso fiscale aggiuntivo, legato ai conguagli derivanti dalla dichiarazione dei redditi, in particolare dai modelli 730. Tuttavia, l’effettivo importo del cedolino dipenderà dalla tempestività con cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi.

Ma quando arriva la pensione di agosto? Le pensioni di agosto 2024, come spiega una nota dell’Inps, saranno disponibili con valuta 1° agosto. Questo vale per tutti i pensionati che ricevono il pagamento tramite conto bancario. Per coloro che ritirano la pensione presso gli uffici postali, i pagamenti saranno distribuiti sempre a partire dal 1° agosto.

Pensioni agosto 2024, quando arriva il rimborso Irpef 730/2024

Chi ha presentato il modello 730 entro il 20 giugno 2024, potrebbe ricevere il rimborso fiscale già nel cedolino di agosto. Per chi ha inviato la dichiarazione entro il 15 luglio, il rimborso sarà accreditato a settembre. Coloro che hanno inviato il 730 tra il 16 luglio e il 31 agosto dovranno aspettare fino a ottobre per ricevere il rimborso. Infine, per le dichiarazioni inviate entro il 30 settembre, il rimborso arriverà a novembre.

È importante notare che i tempi di attesa possono prolungarsi ulteriormente per chi ha un credito superiore ai 4.000 euro o per chi ha inviato la dichiarazione senza un sostituto d’imposta, poiché in questi casi l’Agenzia delle Entrate si occuperà direttamente del pagamento.

Trattenute, conguagli e addizionali

Alla fine del 2023, l’Inps ha ricalcolato le ritenute fiscali (Irpef e addizionali regionali e comunali) sulla base delle prestazioni pensionistiche erogate. Se durante l’anno le trattenute erano state inferiori a quanto dovuto, l’Inps ha iniziato a recuperare le differenze dalle pensioni di gennaio e febbraio 2024. Se queste rate non bastano, il recupero prosegue sui ratei successivi fino al completo saldo del debito.

Per i pensionati con un reddito annuo fino a 18mila euro, se il conguaglio fiscale è superiore a 100 euro, la rateizzazione del debito può essere estesa fino a novembre 2024. Inoltre, sul rateo di agosto saranno applicate le addizionali regionali e comunali relative al 2023, recuperate in 11 rate da gennaio a novembre dell’anno successivo. Le somme conguagliate sono certificate nella Certificazione Unica 2024.

Le pensioni di invalidità civile, gli assegni sociali e altre prestazioni esenti da tassazione per motivi specifici (come residenza estera o vittime del terrorismo) non subiranno trattenute fiscali.

Verifica delle pensioni per reddito 2021

Nel luglio 2024, l’Inps ha verificato le prestazioni legate al reddito del 2022. Se ci sono state variazioni, il rateo di agosto sarà aggiornato. Gli arretrati fino a 500 euro lordi saranno inclusi nella pensione di agosto, mentre le somme erogate in eccesso verranno recuperate a partire da ottobre 2024. I pensionati interessati sono stati avvisati

Sospensione delle prestazioni per dati reddituali mancanti

Per le pensioni collegate al reddito (come integrazioni al trattamento minimo o pensioni ai superstiti), se i dati reddituali del 2020 non sono stati inviati nonostante i solleciti, sarà applicata una trattenuta del 5% nei mesi di agosto e settembre. La scadenza per inviare i dati è il 15 settembre 2024. In caso di mancata risposta, le prestazioni collegate al reddito potrebbero essere revocate o ridotte.

Come controllare il cedolino della pensione

Per verificare il cedolino della pensione basta seguire questi semplici passaggi: