Quattordicesima 2024 per pensionati e lavoratori dipendenti: a chi spetta, quando arriva e a quanto ammonta?

Per alcuni lavoratori dipendenti e pensionati è previsto l’arrivo di un’ulteriore mensilità retributiva. Questa somma extra viene erogata a chi ne ha diritto, tra giugno e luglio, direttamente in busta paga o nel cedolino della pensione. Ecco i dettagli

È in arrivo la quattordicesima: una gratifica estiva destinata a specifiche categorie di lavoratori e pensionati, stabilita solo da alcuni Contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) o contratti individuali. A differenza della tredicesima, questa somma extra non è obbligatoria per legge, ma viene concessa in base agli accordi sindacali. Anche i pensionati con assegni bassi possono beneficiarne, purché rientrino in determinate soglie di reddito. Solitamente, la quattordicesima viene erogata tra giugno e luglio, inclusa nella busta paga o nel cedolino della pensione, e si calcola sui mesi di lavoro precedenti. Ma quando viene pagata e come si calcola la quattordicesima?

A chi spetta?

Come anticipato, non tutti hanno diritto alla quattordicesima. Spetta ad alcuni lavoratori del settore terziario, commercio, turismo, alimentare, chimico, autotrasporti, logistica, pulizie, multiservizi, dipendenti di Poste Italiane, addetti alla vigilanza privata e servizi fiduciari, lavoratori assunti con contratto farmacie private, in base ai rispettivi contratti collettivi. Inoltre, la quattordicesima è prevista per i lavoratori con contratti a tempo determinato, di apprendistato e part-time. Sono invece esclusi stagisti, tirocinanti, lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori domestici (colf e badanti).

Questo extra reddito, come anticipato, è legato alla contrattazione sindacale e può variare all’interno dello stesso settore a seconda del contratto applicato.

Quattordicesima: quando viene pagata?

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti non c’è una data uguale per tutti. Generalmente viene pagata entro luglio, ma la data esatta dipende dal Ccnl specifico:

Ccnl commercio, terziario e turismo: entro il 1° luglio

Studi professionali e logistica: entro il 30 giugno

Settore alimentare: entro il 31 luglio

Come si calcola la quattordicesima?

Il calcolo della quattordicesima si basa sul periodo di riferimento dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo. Se il lavoratore ha lavorato per l’intero periodo, riceverà l’intero importo. Per chi è stato assunto durante il periodo, l’importo sarà proporzionato ai mesi lavorati. I mesi si considerano interi se il contratto è durato almeno 15 giorni in quel mese. Ad esempio, se un lavoratore ha iniziato un nuovo impiego il 1° marzo, la quattordicesima sarà calcolata solo per i mesi di marzo-giugno. L’importo varia a seconda del Ccnl di riferimento, ma di solito è pari alla retribuzione lorda del mese in cui viene erogata.

Ecco un esempio di calcolo. Supponiamo che il lavoratore sia stato assunto a marzo (ratei maturati 4 mesi) e che abbia una retribuzione lorda mensile pari a 1900 euro.

Il calcolo sarà: 1900×4/12= 633,33

Tuttavia, alcune assenze dal lavoro incidono negativamente sulla determinazione della quattordicesima. In particolare:

Tipo di assenza Maturazione quattordicesima Congedo di Maternità o Paternità SI Congedo Parentale NO Congedo Matrimoniale SI Infortunio e/o Malattia SI Sciopero NO Ferie, Permessi e Festività SI Malattia del bambino NO Aspettativa non retribuita NO Periodi di Cassa integrazione a orario parziale SI Periodi di Cassa integrazione a zero ore SI

In questo contesto è importante considerare un ulteriore aspetto: l’importo della quattordicesima è soggetto a trattenute per contributi previdenziali e a tassazione Irpef. Inoltre, non sono applicabili le detrazioni d’imposta per lavoro dipendente o per familiari a carico. Questo spiega perché l’importo della quattordicesima risulta inferiore rispetto al normale stipendio.

Per i pensionati

Per i pensionati la quattordicesima viene erogata dall’Inps a luglio o a dicembre: gli aventi diritto la ricevono nel cedolino della pensione di luglio 2024, mentre chi matura i requisiti dopo il 31 luglio la riceverà a dicembre 2024. Spetta ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria. Spetta anche dal 2017 ai pensionati di almeno 64 anni con un reddito complessivo fino a un massimo di due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Per i pensionati, la quattordicesima dipende dai limiti di reddito e dagli anni di contributi versati. I limiti per il 2024 sono:

Trattamento minimo mensile : 598,61 euro

: 598,61 euro Limite di reddito annuo per il diritto: 11.672,90 euro lordi (1,5 volte il minimo) e 15.563,86 euro lordi (2 volte il minimo)

In ogni caso, i pensionati possono verificare il pagamento della quattordicesima sul cedolino della pensione disponibile online sul sito dell’Inps.