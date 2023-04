Pavia capitale della Cultura d’Impresa 2023 celebra il design italiano con l’iconica Supernova

Assolombarda inaugura “Pavia Capitale della Cultura d’Impresa 2023” l’evento che promuove le economie locali a forte vocazione industriale. L’evento vede la collaborazione di Intesa Sanpaolo

La manifestazione inaugurale “Pavia Supernova”, che si è tenuta ieri nella storica Aula Magna della gloriosa Università pavese, ha avviato le celebrazioni e gli eventi di Pavia Capitale della Cultura d’Impresa 2023. Il progetto evoca le grandi tradizioni industriali del territorio e le loro radici nella connessione tra cultura ed economia, che fecero di Pavia un attore fondamentale del miracolo italiano del Dopoguerra.

Perché il nome “Pavia Supernova”

Il nome vuole celebrare il design italiano attraverso l’iconica macchina da cucire “Supernova” prodotta dalla industria pavese Necchi vincitrice del Premio “Compasso d’Oro” e anche esposta al Moma di New York.

“Sono orgoglioso di inaugurare oggi ‘Pavia Capitale della Cultura d’Impresa 2023’, un riconoscimento che il territorio ha saputo conquistare grazie alla sua storia d’impresa e ai suoi progetti per il futuro – ha detto Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda nel suo intervento in Aula Magna -. Il Pavese è parte integrante di quell’area – completata da Milano, Monza Brianza e Lodi – che è locomotiva del Paese grazie al determinante contributo del suo sistema produttivo, capace di creare valore per la comunità. Qui le imprese, infatti, hanno valori in grado di legare produttività e inclusione sociale, competitività e sostenibilità, generando cambiamento positivo e richiamando a sé talenti. Si tratta di uno spirito che fa parte del DNA delle nostre aziende, che è fondamentale per tenere insieme e per favorire lo sviluppo di una provincia, come il Pavese, che vanta la meccatronica così come l’agri-food, il packaging, la sanità, il meccano-calzaturiero e il digitale e che si sta specializzando sempre di più nella microelettronica. Siamo quindi convinti che la valorizzazione di questa cultura d’impresa e delle sue vocazioni, cuore di questa manifestazione, rappresenti un ulteriore stimolo alla crescita di tutto il territorio”.

L’evento, condotto da Antonio Calabrò, Presidente di Fondazione Assolombarda e Museimpresa, ha visto interventi di Paolo Gentiloni, commissario Europeo, Claudia Parzani, Presidente Borsa Italiana e Partner Linklaters, Stefano Zamagni, Presidente Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, Marco Franco Nava, Direttore Regionale Lombardia Sud Intesa Sanpaolo ha concluso il tavolo di riflessione. A chiudere i lavori Carlo Bonomi, Presidente di Confindustria.

Calendario degli eventi per tutto il 2023

L’intero programma delle celebrazioni al sito web www.paviacapitaleculturadimpresa.it

La manifestazione “Pavia Capitale della Cultura d’Impresa 2023” è resa possibile grazie anche al contributo di Intesa Sanpaolo e di Camera di Commercio di Pavia. Platinum sponsor dell’iniziativa è Fondazione Banca del Monte di Lombardia.

Intesa Sanpaolo da sempre attenta alle peculiarità dei territori, per sostenere il processo di innovazione nell’offerta formativa universitaria e la conseguente valorizzazione economica, sociale e culturale del territorio pavese, ha siglato già nel 2021, una partnership tra Università di Pavia, Intesa Sanpaolo e Fondazione Banca del Monte con l’obiettivo primario di sviluppare le capacità di ricerca dell’Ateneo e di attrarre nuovi talenti. La collaborazione prevede anche l’attivazione del “Centro studi sul Diritto delle grandi imprese azionarie” intitolato al Prof. Guido Rossi e di un collegato Corso di perfezionamento specialistico in materia di “Grandi imprese azionarie, sostenibilità e compliance” presso il Collegio Ghislieri di Pavia.