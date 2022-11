Pasticcerie del Gambero Rosso 2023: Alessandro Dalmasso conquista il premio come migliore pasticceria d’Italia

Seicentoventi pasticcerie nella Guida 2023 del Gambero Rosso . Massari premiato fuori classifica. Cinquanta locali novità fanno il loro ingresso nel Goha dell’arte bianca. Nord batte Sud nella categoria delle migliori pasticcerie nazionali. Tutti i premi ai pasticcieri e alle pasticcerie d’Italia

Svetta solitario il Gran Maestro della pasticceria italiana d’autore, l’evergreen Igino Massari, con la sua Pasticceria Veneta di Brescia, fuori classifica con il riconoscimento delle TRE TORTE D’ORO nell’elenco delle migliori pasticcerie d’Italia compilato dalla Guida del Gambero Rosso. Un riconoscimento che si rinnova di anno in anno per l’uomo simbolo della pasticceria italiana, fondatore l’Accademia dei Maestri Pasticceri Italiani, vincitore della Coppa del Mondo di Pasticceria a Lione, Membro, dal 1985 della prestigiosa associazione internazionale Relais Dessert, eletto pasticcere dell’anno nel 2000, oltre 300 riconoscimenti ricevuti dal 1964 ad oggi.

Primo classificato con le Tre torte dell’edizione 2023 della Guida del Gambero Rosso è la Pasticceria Dalmasso di Avigliana [TO] di Alessando Dalmasso nominato in giovane età presidente del Club Coupe Du Monde de la Pâtisserie per la sezione Italia succedendo al Maestro Gino Fabbri. A seguire vengono pari merito la pasticceria Biasetto di Padova e a La Maison Manilia sulla Montesano sulla Marcellana [SA].

Migliora il livello della pasticceria italiana: 50 nuovi ingressi nella Guida di quest’anno

Gode ottima salute la pasticceria italiana certificata dalla guida Pasticceri&Pasticcerie di Gambero Rosso 2023. Su 620 indirizzi ammessi alla Guida ben 50 sono una novità segno di una forte effervescenza del settore, un universo variegato caratterizzato dalla parità di genere con una presenza sempre più corposa di brave professioniste e dalle sorprendenti pastry chef (ben sette) incluse nell’appendice dedicata ai maestri del dolce al quale è affidato il difficile compito di sigillare il pasto in dolcezza e leggerezza.

Anno dopo anno aumenta il livello di professionisti capaci di intercettare i desideri di una clientela attenta al buono, sano e sostenibile. Il territorio e le sue eccellenze sono il punto di partenza imprescindibile, con un’attenzione sempre crescente alla sostenibilità ambientale.

Si diversifica anche il panorama della pasticceria Un panorama articolato di locali che accanto agli indirizzi nelle grandi città vede tante interessanti realtà della piccola provincia e format che spaziano dalla pasticceria pura ai locali ibridi.

Fra le migliori pasticcerie d’Italia vince il Nord con 12 presenze battendo il Sud che si assicura 6 posizioni

Sono 29 i locali che ottengono quest’anno il massimo riconoscimento delle TRE TORTE, con 2 nuovi ingressi: la romana Gruè, capitanata dal tandem Marta Boccanera e Felice Venanzi che in una cornice di classe propongono un’offerta ricercata in ogni sua sfaccettatura, e il Caffè Cavour 1880, a Bergamo Alta (già Tre Tazzine e Tre Chicchi per la Guida Bar d’Italia 2023 ), una delle tessere del mosaico legato alla luminosa galassia che fa capo alla famiglia Cerea, tra i big dell’arte dell’accoglienza tricolore, un emblema di evoluzione nel rispetto delle proprie radici.

In questa categoria il Nord con 12 presenze sbaraglia tutti, il Sud conquista 6 posizioni e il centro si accontenta di 4.

La Guida ha assegnato poi 88 riconoscimenti Due Torte, e i premi a i migliori Pastry Chef branca della pasticceria da ristorazione.

TRE TORTE D’ORO

Pasticceria Veneto | BRESCIA

TRE TORTE

95

Dalmasso | Avigliana [TO]

94

Biasetto| Padova

Maison Manilia | Montesano sulla Marcellana [SA]

93

Besuschio | Abbiategrasso [MI]

Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro | Piaggine [SA]

92

Gino Fabbri Pasticcere | Bologna

Fabrizio Galla | San Sebastiano da Po [TO]

Pasquale Marigliano | Nola [NA

Nuovo Mondo| Prato

Sal De Riso Costa d’Amalfi | Minori [SA]

Walter Musco – Bompiani | Roma

91

Acherer Patisserie.Blumen | Brunico/Bruneck [BZ]

Belle Hélène| Tarquinia [VT]

Fusto Milano | Milano

Gruè| Roma nuovo ingresso

Ernst K Knam | Milano

Pasticceria Marisa | San Giorgio delle Pertiche [PD]

Rinaldini| Rimini

Caffè Sicilia | Noto [SR]

90

L’Arte Bianca| Parabita [LE]

Caffè Cavour 1880| Bergamo nuovo ingresso

Cortinovis| RANICA [BG]

Dolce Reale | Montichiari [BS]

Luca Mannori| Prato

Martesana | Milano

Pepe Mastro Dolciere | Sant’Egidio Del Monte Albino [SA]

Pasticceria Roberto | Erbusco [BS]

Sciampagna | Marineo [PA]

Alessandro Servida | Milano

DUE TORTE

88

Atelier Damiano Carrara | Lucca

Roberto Cantolacqua Pasticcere | Civitanova Marche [MC]

Cappello | Palermo

Sebastiano Caridi | Faenza [RA]

d&g Patisserie | Selvazzano Dentro [PD]

Dolciarte | Avellino

Lombardi | Osimo [AN]

Pasticceria Palazzolo | Cinisi [PA]

Piccola Pasticceria | Casale Monferrato [AL]

Dino Pettenò | Mestre [VE]

Picchio | Loreto [AN]

Pasticceria Zizzola | Noale [VE]

87

Antoniazzi | Bagnolo San Vito [MN]

Il Chiosco | Lonigo [VI]

Douce | Genova

Farmacia Del Cambio | Torino

Pino Ladisa | Bari

Marlà | Milano

Marra Pane Pasticceria Pausa e Delizie | Cantù [CO]

Moffa | Foggia

Morlacchi | Zanica [BG]

Pannamore | Vasto [CH]

Pansa | Amalfi [SA]

La Pasticceria | Argenta [FE]

Antico Caffè Spinnato | Palermo

86

Alfieri | Correggio [RE]

ArteSapori | Lecco

Buosi Food Experience | Venegono Superiore [VA]

Caprice | Pescara

Caffè Commercio | Dolo [VE]

Pasticceria Dell’Agnese | Torino

Ditrizio Pasticceria | Cagliari

L’Ile Douce | Milano

Nuova Pasticceria Lady | San Secondo Parmense [PR]

Le Levain | Roma

Fabio Longhin – Pasticceria Chiara | Olgiate Olona [VA]

La Pasqualina | Almenno San Bartolomeo [BG]

Patalani | Viareggio [LU]

Pavé | Milano

Regina di Quadri | Bologna

Sartori | Erba [CO]

Stella | Rotondi [AV]

85

Avidano | Chieri [TO]

Pasticceria Busato | Isola Della Scala [VR]

Chez Les Negres | Cagliari

Davenicio | Arzignano [VI]

Caffè Delizia | Bolognetta [PA]

I Dolci di Ricky | Badia [BZ]

Falicetto | Piacenza

Gabbiano | Pompei [NA]

Harry’s Pasticceria | Trieste

Ladisa Dolci e Cioccolato | Valenzano [BA]

Mazzali | Roncoferraro [MN]

Molineris | Carmagnola [TO]

Morandin | Saint Vincent [AO]

Pasticceria Piemontese | Cagliari

Racca | Padova

Roberto Murgia – Dolci in corso | Alghero [SS]

Sirica | San Giorgio a Cremano [NA]

Ugetti | Bardonecchia [TO]

Marco Vacchieri – Dolci Intuizioni | Rivalta di Torino [TO]

Verga Pasticceri | Giussano [MB]

Viscontea | Milano

PREMI SPECIALI

PASTICCERE EMERGENTE

Beatrice Busatta di Babu Dolce e Salato

VICENZA

NOVITÀ DELL’ANNO

Atelier Damiano Carrara

LUCCA

MIGLIOR PASTICCERIA SALATA

Pfatisch

TORINO

Garda Foodie

RIVA DEL GARDA [TN]

MIGLIO DOLCE AL CIOCCOLATO

La Foresta Nera rivisitata in chiave moderna

Alessandro Servida

MILANO

PREMIO SOSTENIBILITÀ

Pitti Pasticceria Artigianale

MONTALTO DORA [TO]

MIGLIORI PASTRY CHEF

PIEMONTE

Manuel Costardi

DA CHRISTIAN E MANUEL DELL’HOTEL CINZIA

Vercelli

Chiara Patracchini

LA CREDENZA

San Maurizio Canavese (TO)

LIGURIA

Lucia De Prai

DUO RESTAURANT

Chiavari (GE)

LOMBARDIA

Luca Sacchi

CRACCO

Milano

Marco Pinna

SETA BY ANTONIO GUIDA

Milano

VENETO

Sara Simionato

ANTICA OSTERIA DA CERA

Campagna Lupia (VE)

EMILIA – ROMAGNA

Simona Piccolini

NOVO OSTERIA

Borgonovo Val Tidone (PC)

TOSCANA

Sara Mazzoli

IL PICCOLO PRINCIPE DEL GRAND HOTEL PRINCIPE DI PIEMONTE

Viareggio (LU)

MARCHE

Luca Abbadir

MADONNINA DEL PESCATORE

Senigallia (AN)

Mattia Casabianca

ULIASSI

Senigallia (AN)

LAZIO

Giuseppe Amato

LA PERGOLA DELL’HOTEL ROME CAVALIERI

Roma

Christian Marasca

ZIA

Roma

CAMPANIA

Francesco Guida

ANTICA OSTERIA NONNA ROSA

Vico Equense (NA)

Roberta Merolli

TRE OLIVI DELL’HOTEL SAVOY BEACH

Capaccio Paestum (SA)

PUGLIA

Angelica Giannuzzi

PASHÀ

Conversano (BA)

SICILIA

Fabrizio Fiorani

DUOMO

Ragusa