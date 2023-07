Pasta Elena: il dolce siciliano regale con la ricotta e le mandorle tostate. Ecco la golosa ricetta

Inventata da una pasticceria di Favara e dedicata alla regina d’Italia Elena di Savoia, moglie di re Vittorio Emanuele III che gradì molto. Un soffice pan di Spagna incontra il carattere intenso della crema di ricotta e la delicatezza delle mandorle tostate. Ecco come preparare la pasta Elena

La pasticceria siciliana è davvero ricca e variegata. Cassate, cannoli, brioche pasta alle mandorle ma non solo: tantissimi sono i dolci tipici della cucina regionale. Terra ricca di storia e culture in cui le varie dominazioni hanno lasciato una pasticceria amplissima e di prim’ordine, spesso preparati con ingredienti poveri, legati alla cucina contadina. Molti di questi dolci sono nati per celebrare un’occasione speciale (durante i banchetti dei matrimoni), come la pasta Elena, una ricetta di Favara, nell’Agrigentino. Si tratta di golose tortine di pan di Spagna farcite con crema di ricotta e guarnite con mandorle tostate: due ingredienti fondamentali della pasticceria siciliana.

Pasta Elena: storia

Sono state inventate dai pasticcieri Francesco Butticè e Vincenzo Albergamo, della pasticceria Butticè, in omaggio alla regina d’Italia Elena di Savoia, moglie di re Vittorio Emanuele III. Si narra che la regina assaggiandole gradì molto il gusto e anche la dedica.

Da non confondere con i Diplomatici, che al posto del pan di Spagna e della crema di ricotta ci sono due strati di pasta sfoglia e la crema pasticcera.

Ricetta della pasta Elena siciliana

La preparazione delle paste Elena non è particolarmente difficile. Ecco la ricetta della pasta Elena.

Ingredienti

6 uova

180 g di farina 00

280 g di zucchero

Un pizzico di sale

300 gr di ricotta di pecora

200 gr di mandorle

mezza bustina di vanillina

4 cucchiai di miele

50 gr di zucchero semolato

150 ml di acqua

2 cucchiai di acqua

zucchero a velo

Procedimento

Per la crema di ricotta

Mettere la ricotta a sgocciolare in un colino e riporla in frigorifero fino a quando non avrà perso il siero; quindi, setacciarla e mescolarla per bene in una terrina insieme allo zucchero e alla vanillina finché la crema non avrà raggiunto la giusta consistenza.

Per il pan di Spagna

In una ciotola unire uova, zucchero (180 gr) e a un pizzico di sale e sbattere fino a ottenere un impasto molto chiaro, gonfio e spumoso. Poco alla volta aggiungere la farina setacciata amalgamando dal basso verso l’alto per evitare che l’impasto si sfaldi. Dopodiché versare l’impasto in una teglia imburrata e infarinata e cuocere in forno a 180°C per 30-40 minuti circa. Quindi aprire parzialmente lo sportello del forno e lasciare raffreddare quasi completamente il pan di Spagna. A questo punto spostarlo su una griglia per farlo asciugare per bene.

Composizione delle paste Elena

Tagliare il pan di Spagna in tanti dischetti di 9 cm, e poi tagliare questi ultimi a metà e inumidirli con una bagna di zucchero sciolto in acqua (2 cucchiai di zucchero e 100 ml di acqua). Spalmare qualche cucchiaiata di crema di ricotta su ogni dischetto inferiore e porre sopra la crema un altro dischetto di pan di Spagna. Spennellare i lati delle paste con uno sciroppo di miele e acqua e applicarvi le mandorle tritate, e infine cospargere la parte superiore con abbondante zucchero a velo e trasferirle in frigo per almeno 30 minuti prima di servirle.