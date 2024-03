Pasqua 2024: la Pastiera “Regina” è di Lecce, e la Colomba “Regina” è di Vimercate

Attribuiti a Milano i premi “Regina colomba Regina pastiera” 2024. Valutati dolci di pasticceri concorrenti da sette regioni italiane e dal Canton Ticino. I dolci in gara accomunati dal fatto di essere realizzati con lievito madre e ingredienti del tutto naturali

Non la fanno a Napoli la “Regina” Colomba del 2024, ma a Lecce: Ma anche Milano, dove è stata inventata, deve cedere il passo a Vimercate in provincia di Monza per la “Regina Colomba” 2024. Così hanno deciso le giurie del premio “Regina colomba Regina pastiera” 2024 organizzato a Milano da Stanislao Porzio. I giurati hanno valutato i dolci dei tanti pasticceri concorrenti provenienti da sette regioni italiane e dal Canton Ticino in Svizzera. Tutti i dolci in gara erano accomunati dal fatto di essere realizzati con lievito madre e ingredienti del tutto naturali, senza additivi artificiali, senza aromi artificiali e/o naturali identici, senza semilavorati (i cosiddetti “mix”), senza coadiuvanti tecnologici, così come prevede la filosofia del premio “Tutto naturale, solo artigianale”.

I dolci in gara realizzati rigorosamente con lievito madre e ingredienti naturali

In particolare, le Pastiere selezionate per il concorso dovevano essere realizzate con una crostata con involucro e strisce superiori di pasta frolla; ripieno a base di grano, ricotta, scorze d’arancia candite, zucchero, aromi naturali. E le Colombe portate in selezione dovevano rispettare la ricetta classica: lievito madre, farina, canditi di agrumi in sospensione, burro, tuorli d’uovo, zucchero; in superficie, glassa di zucchero, uova e mandorle.

Alberto Paolo Schieppati (direttore Places), Presidente della giuria per Divina Colomba ha commentato: “Sicuramente una bella esperienza di degustazione, che conferma l’alto livello raggiunto dai pasticcieri italiani in materia di colomba artigianale. Ogni assaggio è stato rivelatore di tecniche, attenzione ai dettagli, ma anche passione e visione da parte dei professionisti del dolce che hanno partecipato a Regina Colomba: una giornata che lascia ben sperare per le prossime edizioni”. E Paolo De Simone di Modus, Milano membro della giuria Divina Pastiera ha sottolineato: “Le pastiere che abbiamo gustato erano una diversa dall’altra, in maniera netta. Si è confermata una mia teoria sulla pastiera: è un dolce molto personalizzato. La ricetta è sostanzialmente la stessa, ma la mano fa tanto. Ritengo che sia un dolce molto complesso da produrre e fra quelle assaggiate ne abbiamo trovato qualcuna davvero interessante”

La classifica finale:

Categoria Colomba

1° Pasticceria Fra.Grante Capo pasticciere: Chiara Cordella, Carmiano (LE)

2° Pasticceria Roberto Pastry & Bakery Capo pasticciere: Roberto Moreschi, Chiavenna (SO)

3°Pasticceria La Monica Capo pasticciere: Francesco Lastra, Castellammare di Stabia (NA)

Categoria Pastiera

1° Pasticceria Elite Capo pasticciere: Giulia Ripamonti Vimercate (MB)

2° Pasticceria Savarese Capo pasticciere: Irma Brizi e Federico Di Berardino, Roma

3° Pasticceria La Monica Capo pasticciere: Francesco Lastra Castellammare di Stabia (NA)