Palermo Ladies Open, tante tenniste azzurre in campo

Dal 15 al 23 luglio la città di Palermo e il Country Time Club sono stati teatro della 34esima edizione dei Palermo Ladies Open. Tra tutte le partecipanti sono tante le tenniste azzurre che sono scese in campo in questa edizione 2023, a testimonianza di un movimento tennistico femminile italiano in forte crescita

È Qinwen Zheng la campionessa della 34esiama edizione dei Palermo Ladies Open. La 20enne cinese, numero 26 del ranking WTA, ha battuto in finale l’azzurra Jasmine Paolini numero 5 del seeding, con il punteggio di 6-4 1-6 6-1 in 2 ore e 16 minuti di gioco. Al primo titolo in carriera nel circuito WTA, Zheng infrange un doppio tabù, diventando la prima cinese nella storia e la prima wild card a vincere il torneo del Country. Un risultato storico per la tennista allenata da Wim Fissette che ha giocato un torneo di altissimo livello sin dal suo esordio, chiudendo con la vittoria in finale contro Paolini in un Campo Centrale tutto esaurito.

Gli Internazionali Femminili di Palermo o “Palermo Ladies Open” sono un torneo di tennis che si gioca a Palermo dal 1988 sui campi in terra rossa del Country Time Club. Tornato con la 31ª edizione nel 2019, l’edizione 2020 è stata il primo torneo mondiale andato in scena dopo il lockdown.

“Sono molto felice di poter partecipare al Palermo Ladies Open. Non è semplice dopo un torneo in erba come quello di Gaiba arrivare a giocare sulla terra rossa, ma se si riesce ad adattarsi si può giocare molto bene”, ha dichiarato prima di scendere in campo la tennista Camilla Rosatello, intervistata da Intesa Sanpaolo, Silver Sponsor del torneo.

Insieme a lei e alla finalista Jasmine Paolini, il tennis italiano ha potuto contare su una nutrita rappresentanza di atlete: Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Martina Trevisan e Sara Errani.

“Palermo è un posto speciale”, ha dichiarato la vincitrice Qinwen Zheng. “Questo torneo mi ha dato tanto, lo ricorderò per sempre; il mio primo titolo WTA è speciale, qui avevo vinto anche il mio primo match nel circuito. Tornerò a Palermo? Se lo farò, è perché amo molto questo torneo”.