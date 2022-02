Palazzo Manfredi: a Roma barlady da tutto il mondo per cocktail tutti al femminile

Da qui a maggio, il cocktail bar The Court ospiterà barlady da tutto il mondo per colmare il divario di genere nel mixology. La pioniera fu Ada Coleman, nel 1903 al Savoy Hotel di Londra.

Arriva nella capitale “Women First”, la kermesse tutta al femminile che dal prossimo 7 febbraio fino a maggio si ritroverà al The Court, il cocktail bar all’interno dell’esclusivo Palazzo Manfredi – Hotel a cinque stelle di lusso al centro di Roma – con vista mozzafiato sul Colosseo, per valorizzare la figura della donna nel mondo dell’ospitalità e dell’accoglienza. Il progetto è stato sviluppato dal bar manager Matteo Zed per incoraggiare la parità di genere anche in questa professione.

Alla chiamata hanno aderito barlady da tutto il mondo che si alterneranno nei prossimi mesi dietro il bancone del migliore cocktail bar d’albergo in Italia, ogni lunedì dalle 18 alle 23. Al momento sono state confermate 6 date, ma la programmazione è in continuo aggiornamento, grazie all’alta adesione. Le nuove guest saranno comunicate sui profili social di The Court.

Negli ultimi due anni, questa realtà ha rafforzato il suo impegno per colmare il divario di genere nel settore incrementando la quota rosa nelle posizioni più alte: dalla bar manager Martina Proietti alla capo bartender Federica Marcaccini, con Aurora Sofia Perretta e altre figure quali Samantha Parente e Federica Ticconi.

“Sempre più barlady hanno saputo conquistarsi ruoli di prestigio grazie alla loro meticolosità e al loro spirito organizzativo, rivelando grande sensibilità e spiccato gusto estetico – sottolinea il bartender di fama internazionale -. Se pensiamo alla storia della miscelazione, possiamo ricordare che alcune donne hanno davvero fatto la differenza. In primis Ada Coleman, pionieristica barlady che nel 1903 fu la prima donna nella postazione mixology dell’iconico American Bar del Savoy Hotel di Londra. Da allora, sono molte le quote rose hanno saputo conquistarsi un ruolo da protagoniste”.

Calendario “Women First”:

• 7 febbraio: Priyanka Blah – The Dram Attic (San Pietroburgo)

• 21 marzo Elpida: Antonopoulou – Barro Negro (Atene)

• 28 marzo: Melanie De Conceiçao Bonilla – Wilke Miriam Rebecca – Salmon Guru (Madrid)

• 11 aprile: Arina Nikolskaya

• 25 aprile: Lozada Sanchez – Brujas (Mexico City)

• 9 maggio: Giulia Cuccurullo – Artesian Bar (Londra)

Nel 2021, The Court ha ottenuto numerosi riconoscimenti: ha migliorato la sua posizione nei “Top 500 Bars”, passando in un anno dalla 71esima alla 49esima, è entrato nei “World’s 50 Best Bar” al 64esimo posto e si è aggiudicato il Premio Amaro Tosolini come “Migliore Bar d’Albergo” dell’anno durante la Barawards Gala Evening, cerimonia di premiazione organizzata da Bar Giornale.