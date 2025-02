Moda, Rino Mastrotto svela Candyland a LineaPelle: il lusso si tinge di tonalità pastello

Rino Mastrotto presenta Candyland, la collezione P/E 2026 ispirata alle caramelle, in anteprima a LineaPelle. Innovazione, artigianalità e sostenibilità per il lusso di domani. Al via la collaborazione con Clessio Lab

Rino Mastrotto, azienda leader globale nella produzione e nei servizi per il mercato della moda e del lusso, porta a LineaPelle l’anteprima della collezione Primavera-Estate 2026. Dal 25 al 27 febbraio, la prestigiosa fiera internazionale sarà il palcoscenico della nuova linea Candyland, una selezione esclusiva di dieci tonalità pastello ispirate alla dolcezza delle caramelle e alla leggerezza dell’estate.

L’azienda, riconosciuta per il suo impegno nell’economia circolare, continua a distinguersi per l’alta qualità e l’artigianalità delle proprie pelli. Ogni prodotto è il risultato di un meticoloso lavoro di perfezionamento, in cui gli artigiani operano con una maestria paragonabile a quella degli artisti. Candyland rappresenta l’incontro perfetto tra innovazione e tradizione, grazie anche al contributo di Morelab, il laboratorio creativo interno a Rino Mastrotto, specializzato nella customizzazione su pelle per il mondo dell’alta moda.

Diversificazione e nuove sinergie

Rino Mastrotto prosegue il suo percorso strategico di espansione, puntando sulla diversificazione dell’offerta e sul consolidamento della filiera produttiva. Attraverso acquisizioni mirate, l’azienda ha ampliato il proprio portafoglio includendo Tessiture Oreste Mariani, specializzata in tessuti per la moda di alta gamma, Mapel Group, leader in nastri, inserti e accessori per il lusso, e Imatex, produttore di tessuti di pregio per l’arredamento. Questo approccio consente all’azienda di offrire soluzioni integrate e di elevata qualità, rafforzando il suo ruolo di riferimento nel settore.

Parallelamente, Rino Mastrotto investe nella formazione e nella collaborazione con istituti di moda per supportare le nuove generazioni di designer. “Il nostro impegno nasce dalla volontà di raccontare la pelle in modo chiaro e consapevole, eliminando pregiudizi e disinformazione. Il nostro obiettivo è costruire un dialogo costruttivo con i creativi di domani”, ha dichiara Matteo Mastrotto, ceo dell’azienda.

Tra le prossime iniziative, spicca la collaborazione con gli studenti della Marangoni Parigi, che saranno affiancati in vista della loro sfilata di luglio. Inoltre, l’azienda sta valutando la creazione di un’Academy interna, progetto a medio-lungo termine volto a formare nuove eccellenze artigianali.

La collaborazione con Clessio Lab: tra moda e sostenibilità

Un’ulteriore novità di questa edizione di LineaPelle è la partnership tra Rino Mastrotto e Clessio Lab, il laboratorio di customizzazione fondato da Davide e Luca Paoli. Per la prima volta, Davide Paoli realizzerà una sneaker personalizzata utilizzando le pelli luxury di Rino Mastrotto in una performance dal vivo.

Clessio Lab, nata a Bari nel 2003, ha saputo imporsi rapidamente nel panorama internazionale grazie a un perfetto equilibrio tra artigianalità, innovazione e sostenibilità. Con oltre 500.000 follower su Instagram e 1,2 milioni su TikTok, il brand ha collaborato con artisti e marchi di prestigio, tra cui Fedez, Sfera Ebbasta e Guè Pequeno. Il suo approccio responsabile all’upcycling trasforma materiali inutilizzati in creazioni uniche, riducendo lo spreco e reinventando il concetto di lusso.