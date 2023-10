Meteo, Italia spaccata in due: rischio nubifragi al Centro-Nord, caldo record al Sud (ma per poco)

Da giovedì 19 ottobre, l’Italia si troverà letteralmente spaccata in due sul fronte meteo: al Nord nubifragi e tempeste di vento, al Sud un’ondata di caldo fuori stagione

Sul fronte meteorologico, l’Italia sarà spaccata in due nelle prossime 48 ore: al Nord tornano le piogge con rischio nubifragi, mentre al Sud ci sarà di nuovo un caldo anomalo, con punte oltre i 30 gradi. Questo perché un vortice ciclonico è in discesa dal Nord Europa e si avvicina al nostro Paese in particolare su gran parte del Nord e su alcuni tratti del versante tirrenico del Centro, specie sulla Toscana. Secondo gli esperti, su queste regioni, da giovedì 19 ottobre, sono attese piogge abbondanti e violente raffiche di vento che potrebbero raggiungere la velocità di oltre 140 km/h: attenzione alla Sardegna e a parte del mar Ligure, dove il rischio di una potente mareggiata con onde alte fino a 6 metri è più che concreto tra venerdì 20 e sabato 21. Dall’altra, il ciclone richiamerà venti molto caldi di origine africana che investiranno il Sud e i settori centrali adriatici, provocando un incremento anomalo delle temperature dove, entro il prossimo weekend, sembrerà di tornare a giugno.

In sostanza, l’autunno irromperà al Nord mentre al Sud si dovranno fare i conti con l’ennesima ondata di caldo fuori stagione. In particolare, in Sicilia sono attese punte di caldo superiori ai 30 gradi, +27 in Puglia e Molise.

Meteo: che tempo farà nei prossimi giorni?

Giovedì 19 ottobre è previsto maltempo diffuso su tutte le regioni del Nord. Instabile anche al Centro, specie sulla Toscana, con frequenti temporali. Al sud invece prevarrà il bel tempo.

Venerdì 20 ottobre il Nord sarà letteralmente flagellato da un’ondata di temporali violentissima. Il maltempo si estenderà anche al Centro, soprattutto sui settori tirrenici e sulla Sardegna. Al sud si prospettano piogge e temporali sulla Campania, soleggiato altrove.

Nel weekend (sabato 21 e domenica 22), invece, è prevista instabilità su tutto il Paese. Da sabato a inizio settimana prossima transiteranno una serie di onde perturbate che porteranno piogge intermittenti intervallate da giornate più soleggiate. Mentre le temperature rientreranno nella norma del periodo.