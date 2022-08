Meteo, Italia divisa tra sole e temporali: bel tempo al Centro-Nord, più instabilità al Sud

Bel tempo al Nord e Centro Italia. Mentre il tempo resterà instabile al Sud e in Sicilia, dove saranno possibili locali temporali. Le previsioni meteo per l’ultima settimana di agosto

Un meteo tutto alla rovescia per questa ultima settimana di agosto: l’alta pressione riuscirà a proteggere il Nord e gran parte del Centro, mentre un vortice ciclonico dai Balcani si avvicinerà minacciosamente al Sud. Secondo iLMeteo.it la posizione decentrata verso Ovest dell’anticiclone favorirà la discesa di correnti settentrionali su tutte le regioni. Il vento, prevalentemente Maestrale, oltre a riportare un clima più accettabile su tutte le regioni, favorirà la formazione di un vortice che dai Balcani punterà le regioni meridionali. Di conseguenza il tempo sarà prevalentemente soleggiato al Nord (soprattutto ad Ovest) – a parte qualche fugace episodio temporalesco diurno sui rilievi appenninici – su gran parte del Centro (meno sulle Adriatiche), in Sardegna e sulla Sicilia occidentale. Sul resto delle regioni, in particolare al Sud, l’atmosfera diventerà invece più instabile e con temporali anche molto forti che, specie da martedì, colpiranno Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia centro-orientale. Visto i mari ancora molto caldi, i fenomeni atmosferici potranno risultare anche violenti, con rischio di grandine intensa e con la possibile formazione di vortici d’acqua o, in casi più estremi, di tornado.

Nella seconda parte della settimana, le temperature tenderanno lentamente a risalire, con ritorno del caldo in quanto l’anticiclone usufruirà del progressivo afflusso di masse d’aria di matrice subtropicale, ma non sarà mai insopportabile come lo è stato per gran parte dell’estate.

Previsioni meteo: da lunedì 22 a mercoledì 24 agosto

Lunedì 22. Al Nord e al Centro si prevede bel tempo, mentre al sud qualche pioggia su Calabria e Sicilia.

Martedì 23. Tante nubi al Nordest, mentre al Centro rovesci su Abruzzo e Molise, poi anche sul basso Lazio. Al Sud possibili forti temporali.

Mercoledì 24. Al Nord bel tempo e caldo senza eccessi. Al Centro qualche nube. Al Sud ancora temporali, specie su Campania, Basilicata e Calabria.

Da giovedì si conferma un’attenuazione di questa instabilità – si tratta comunque di una tendenza che dovrà essere confermata nei prossimi giorni – da Ovest si avvicinano correnti atlantiche più umide che favoriranno un generale aumento della variabilità anche al Centro-Nord con acquazzoni e temporali più diffusi su Alpi e Appennini ma che potranno localmente interessare anche la Valpadana. Nel frattempo, le temperature perderanno qualche grado anche sulle regioni del Nord Italia.