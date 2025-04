Meteo 25 aprile e weekend: piogge e temporali in arrivo. Sabato una pausa, ma da domenica torna il maltempo

Il Ponte del 25 aprile sarà segnato da piogge e temporali su gran parte d’Italia. Breve pausa sabato, ma domenica torna l’instabilità: ecco le previsioni meteo

Il Ponte del 25 aprile sarà accompagnato da condizioni meteo instabili, con piogge e temporali che potrebbero compromettere i piani all’aperto. Un nuovo impulso di aria fredda in arrivo dal Nord Europa porterà maltempo diffuso su gran parte d’Italia, in particolare sulle regioni centrali e orientali. Le temperature si manterranno su valori generalmente miti, ma con una lieve flessione rispetto ai giorni precedenti. Nonostante la fase turbolenta, ci saranno momenti di tregua, soprattutto sabato, anche se domenica è previsto un nuovo peggioramento. Ecco nel dettaglio le previsioni meteo per il 25 aprile e il weekend.

Meteo 25 aprile: instabilità diffusa e rischio grandinate

Venerdì 25 aprile, festa della Liberazione, sarà segnato dal passaggio di una seconda “goccia fredda” che, dopo aver toccato l’Italia già giovedì 24, porterà un’ondata di maltempo su diverse regioni. Al mattino, piogge e temporali interesseranno il Nordest – in particolare Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna – con possibili grandinate dovute ai forti contrasti termici.

Nel corso della giornata, i fenomeni si estenderanno al Centro e poi al Sud, colpendo soprattutto il medio versante adriatico: Abruzzo, Molise, alta Puglia, ma anche l’Umbria e le zone interne del Lazio. In serata, le piogge raggiungeranno anche il resto della Puglia, mentre al Nord si farà spazio qualche schiarita. Le Isole maggiori resteranno ai margini del maltempo.

Le temperature caleranno sensibilmente sulle regioni adriatiche. I venti soffieranno moderati o tesi dai quadranti settentrionali e i mari saranno mossi o molto mossi.

Meteo weekend: sabato più stabile, domenica torna il maltempo

Sabato 26 aprile si aprirà con un generale miglioramento al Nord e al Centro, con cieli più stabili e soleggiati, salvo qualche piovasco isolato nel pomeriggio tra Abruzzo e basso Lazio.

Al Sud, invece, il tempo resterà più variabile, con piogge lungo l’Adriatico e locali rovesci sul versante tirrenico, in particolare sulla Campania. Le temperature scenderanno ancora leggermente al Sud, mentre al Nord tenderanno a risalire. I venti settentrionali continueranno a soffiare sostenuti e i mari resteranno mossi.

Domenica 27 aprile inizierà con condizioni più tranquille, cieli sereni o poco nuvolosi, ma nel pomeriggio una nuova perturbazione, questa volta dalla Francia, riporterà instabilità al Nordovest. Sono attesi rovesci e temporali su Piemonte, Lombardia e Liguria, in estensione verso le zone tirreniche del Centro e la Sardegna. Le temperature risaliranno leggermente in tutta Italia, ma i venti resteranno forti da nord e i mari si manterranno mossi.