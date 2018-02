Metalmeccanici Germania: stipendio +4,3% e settimana a 28 ore

Un’intesa-pilota che potrebbe presto essere estesa a 3,9 milioni di metalmeccanici – I dipendenti più anziani avranno la possibilità di ridurre la settimana lavorativa così come le aziende potranno aumentare l’impegno a 40 ore su base volontaria favorendo i più giovani.

Una settimana di proteste e scioperi brevi hanno portato i risultati sperati. IgMetall, potente sindacato dei metalmeccanici tedeschi ha annunciato il raggiungimento di un accordo-pilota che potrebbe cambiare la storia della Germania e dei suoi lavoratori.

L’intesa raggiunta nel Baden – Wuerttenberg, territorio di Daimler e Porsche, coprirà per il momento 900mila metalmeccanici nel Land industriale, ma potrebbe presso essere estesa ai 3,9 milioni di lavoratori del settore attivi nel resto del Paese.

Perché viene considerata storica? Il motivo è presto detto: l’accordo prevede un aumento in busta paga per i lavoratori del 4,3% da aprile (con pagamenti una tantum aggiuntivi) e il diritto per i dipendenti di ridurre la settimana lavorativa a 28 ore per un periodo che va da sei mesi a 2 anni. Parallelamente le imprese potranno aumentare l’orario settimanale da 35 a 40 ore a condizione che l’incremento avvenga su base volontaria.

E’ una scelta diversa dal modello Fca che, pure, ha distribuito proprio in febbraio un bonus di quasi 1.600 euro ai propri dipendenti.

Inoltre,tornando ai metalmeccanici tedeschi, coloro che svolgono un lavoro usurante, che hanno bisogno di accudire i figli più piccoli o un parente malato potranno ridurre le ore di lavoro senza andare incontro ad alcun taglio allo stipendio.

Jörg Hofmann, numero uno di IGMetall, ha parlato di una una “pietra miliare verso un mondo del lavoro moderno, in cui ognuno potrà scegliere per sé”. Il presidente di Gesamtmetall, Rainer Dulger ha invece definito l’intesa ” la pietra angolare del lavoro flessibile del 21esimo secolo”.