Fca e Cnh: bonus fino a 1.600 euro ai lavoratori a febbraio

Carlo Musilli | 1 febbraio 2018, 6:41

Il 15 gennaio è scaduta la Dichiarazione sostitutiva unica del 2017, il documento necessario per ottenere l'Isee - Chi vuole usufruire quest'anno di prestazioni sociali agevolate deve compilare una nuova Dsu e chiuedere l'indicatore valido per il 2018: ecco come fare.