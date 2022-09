Mediaset si allea con Niel (fondatore di Iliad) e lancia l’assalto alla tv francese M6

Dopo il naufragio delle nozze tra M6 e Tf1, Mediaset ha stretto un’alleanza con Niel e ha presentato un’offerta non vincolante per la tv francese

Colpo a sorpresa nel settore delle telecomunicazioni. Mediaset for Europe ha stretto un’alleanza con Xavier Niel, fondatore di Iliad. Insieme hanno presentato un’offerta non vincolante per acquisire il 48,3% della Tv francese M6, oggi in mano al gruppo Bertelsmann attraverso Rtl.

M6: il naufragio delle nozze con la francese Tf1

Fino a pochi giorni fa, sembrava che M6 fosse destinata a fondersi con Tf1, la prima emittente televisiva transalpina. Poi, Bertelsmann ha annunciato l’addio alle nozze per motivi di Antitrust, mettendo M6 sul mercato.

L’alleanza tra Mediaset e Niel

Dopo le novità arrivate da Parigi, Mediaset ha dunque deciso di allearsi con Niel, fondatore del gruppo Iliad che pochi giorni fa ha acquisito il 2,5% di Vodafone per 750 milioni di euro, e di mettere insieme le forze per dare l’assalto a M6.

La concorrenza per M6

L’ultimo giorno utile per presentare le offerte era ieri entro le 16. Mfe e Niel però non sono gli unici ad aver messo gli occhi su M6. Secondo la stampa francese in pole position per l’acquisizione della società ci sarebbe il consorzio di imprenditori francesi composto dal tycoon dei trasporti Rodolphe Saadé, da Stephane Courbit, fondatore della casa di produzione Banijay e da Marc Ladreit de Lacharrière, ex proprietario di maggioranza di Fitch.

In corsa ci sono inoltre Vivendi, Patrick Drahi, proprietario dell’operatore di tlc Sfr, e l’investitore ceco Daniel Kretinsky, azionista di Le Monde come Niel.