Vodafone: Xavier Niel, fondatore di Iliad, compra il 2,5% del gruppo per 750 milioni di sterline

Lo scorso febbraio Vodafone aveva rifiutato la manifestazione d’Interesse di Iliad e Apax per il 100% di Vodafone Italia

Atlas Investissement, il veicolo di investimento di Xavier Niel, fondatore di Iliad, ha annunciato di aver acquisito una partecipazione di circa il 2,5% in Vodafone per una cifra pari a 750 milioni di sterline.

Attraverso una nota, Atlas spiega che Vodafone rappresenta “un’interessante opportunità d’investimento, per la qualità del portafoglio di attività e le solide tendenze di fondo nel settore delle telecomunicazioni globali”. Il veicolo inoltre ha dichiarato di voler sostenere l’intenzione di Vodafone di perseguire opportunità di consolidamento, nonché gli sforzi nella separazione delle infrastrutture.

Tutti i business di Niel

Xavier Niel, a cui fa capo Atlas Investissement, ha investimenti nel settore delle tlc in nove Paesi europei con quasi 50 milioni di abbonati attivi combinati e, ricorda oltre 10 miliardi di euro di ricavi. Il gruppo Iliad, di cui è proprietario, è presente in Francia, Italia e Polonia.

Lo scorso gennaio, Iliad e Vodafone avevano intavolato trattative per raggiungere un accordo che avrebbe unito e loro rispettive attività in Italia, ma il gruppo britannico ha successivamente rifiutato la manifestazione di interesse per l’acquisizione del 100% di Vodafone Italia avanzata da Iliad e Apax Partners. Vodafone ha ritenuto che la proposta di acquisizione da parte di Iliad, che si aggirava su circa 11,2 miliardi di euro, non fosse nel “miglior interesse dei soci”.

Stavolta Niel ha deciso di agire attraverso Atlas e non attraverso Iliad, precisando inoltre che “Atlas Investissement è “indipendente sia da Iliad Group sia da Iliad Holding”.

Un affare da 750 milioni di sterline, titolo Vodafone in rialzo

Per comprare il 2,5% di Vodafone, Niel ha sborsato 750 milioni di sterline. Va considerato infatti che, l’attuale capitalizzazione del gruppo britannico si aggira intorno ai 30 miliardi di sterline.

Dopo l’annuncio dell’affare, sulla Borsa di Londra, il titolo Vodafone guadagna il 2,39% del proprio valore a 108,92 sterline per azione.