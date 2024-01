Mattarella: da Meloni e Salvini a Schlein e Renzi tutte le reazioni al messaggio di fine anno del Capo dello Stato

Dal mondo politico unanime approvazione per il messaggio di fine anno del Capo dello Stato

Un discorso dolce-amaro è stato quello con cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha salutato gli italiani. Le sue chiamate alla pace, alla giustizia sociale e alla partecipazione civica come elementi essenziali per affrontare le sfide attuali e costruire un futuro migliore per l’Italia hanno ottenuto grande approvazione dal mondo politico.

Meloni: “Grande profondità e visione”

Giorgia Meloni ha definito quello del presidente Mattarella “un intervento di grande profondità e visione, in particolare nel cammino verso la pace e la fine dei conflitti”, esprimendo gratitudine per l’attenzione dedicata alle giovani generazioni. La presidente del Consiglio, inoltre, ha espresso piena condivisione sulla necessità di sostenere l’occupazione, garantire retribuzioni adeguate, sicurezza sul posto di lavoro e un sistema sanitario efficiente durante un colloquio telefonico con il presidente Sergio Mattarella.

La Russa: “Tutti temi sensibili”

Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha condiviso le parole di Mattarella, sottolineando la sua capacità di rappresentare tutti gli italiani. “Tutti i temi sensibili e su cui occorrono parole ferme sono stati toccati dal suo intervento con grande sapienza. Anche la scelta delle parole è stata significativa ed è difficile isolarne solo alcune: `Il rifiuto della guerra´, `la cultura della pace´ senza apparire neutrale, `l’amore come dono´, la condanna delle `accuse infondate´ separando il confine tra `vero e falso´, `le emergenze e i problemi´, `il bisogno dei giovani´, i diritti `sanciti dalla Costituzione´, `la parità uomo-donna´ e il progresso purché `umano´”.

I commenti di Salvini, Tajani e Lupi

Il leader della Lega e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha apprezzato le parole chiare del presidente sulla pace e la lotta al terrorismo, mentre Antonio Tajani di Forza Italia ha sottolineato la condivisione dei valori fondamentali indicati dal Capo dello Stato. “Pronunciate parole chiare su pace e lotta a ogni forma di terrorismo, temi su cui la Lega è e sarà sempre in prima linea. Esattamente come su altri punti toccati dal presidente, come la lotta istituzionale e culturale contro la violenza sulle donne. Bene che l’aumento dell’occupazione e la crescita dell’Italia vengano riconosciuti, cosa che Pd e 5 Stelle rifiutano scioccamente di fare”, ha detto Salvini. “Libertà, pace, rispetto della persona, difesa degli anziani, fiducia nei giovani, dignità del lavoro sono i valori ai quali ci richiama il Capo dello Stato. Li condividiamo e li riteniamo i principi ispiratori della nostra azione politica da trasformare ogni giorno in fatti concreti”, ha sottolineato Tajani.

Maurizio Lupi, leader di Noi moderati, ha elogiato il discorso per indicare la via in vari ambiti, dalla guerra in Ucraina alla violenza di genere. “Un discorso che indica la via, dalla guerra in Ucraina all’aggressione terroristica di Hamas, dal contrasto alla violenza di genere alla valorizzazione dei giovani, dal sostegno alle famiglie alle sfide dell’intelligenza artificiale”.

I commenti di Schlein, Conte e Renzi

Elly Schlein del Pd ha ringraziato Mattarella per aver riaffermato i valori costituzionali. “Il presidente Mattarella nel suo discorso ha riaffermato i valori e principi della Carta costituzionale riuscendo a calarli nella contingenza politica, economica e sociale che il Paese e il pianeta stanno vivendo. Pace e giustizia sociale, per il progresso e l’affermazione della democrazia”. Mentre Giuseppe Conte del M5S ha visto nel messaggio uno stimolo a lavorare per la pace. “Il messaggio che arriva questa sera è un inequivocabile stimolo a cambiare le cose, a non rassegnarci. Non possiamo che accogliere l’appello a non abituarci all’orrore della guerra e a lavorare subito, urgentemente, per la pace”.

Matteo Renzi di Italia Viva ha ringraziato il presidente per le parole di umanità. “A nome di tutta Italia Viva ringrazio il presidente Mattarella per le parole di umanità che ha usato e per il costante stimolo a migliorare la qualità della politica italiana”.