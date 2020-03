L’epidemia colpisce più i servizi che l’industria

La caduta dell’attività è violenta, di più nel terziario che nel manifatturiero, ed è causata da un doppio shock simultaneo, di domanda e di offerta. Che è causato dall’astensione da ogni attività sociale, lavorativa e ludica. A rischio tre punti di PIL mondiale. La ripresa sarà più lenta e lunga di quanto viene oggi messo in conto.

È recessione. La più anomala che si sia mai vista e quindi inimmaginabile.

L’anomalia è di due tipi con una medesima radice: la rarefazione delle attività sociali, sia professionali sia ludiche. Così si ha il primo tipo di anomalia: la riduzione ai minimi termini delle relazioni sociali ha causato un doppio e simultaneo shock, di domanda e di offerta. Le persone si astengono sia come lavoratori sia come consumatori, e crollano insieme la produzione e gli acquisti di beni.

Come se il precetto ebraico di smettere di lavorare il sabato, lo Shabbat (quando anche azionare l’interruttore della luce rientra tra le 39 melachot proibite), fosse diventata pratica universale. Il rispetto del venerdì islamico e della domenica cattolica si limita alla preghiera in moschea e in chiesa.

La seconda anomalia ne discende di conseguenza: è una recessione che colpisce anzitutto i servizi, perché gli spostamenti e le attività sociali sono beni forniti dal terziario. Normalmente, quest’ultimo soffre poco gli alti e bassi della congiuntura. Mentre il manifatturiero è ciclico per eccellenza, perché fabbrica quei beni (di consumo durevole e di investimento) la cui domanda oscilla molto a seconda del meteo economico.

Questa seconda anomalia ha un’implicazione importante: il PIL perso non viene recuperato, se non in minima parte. Infatti, chi rinuncia a fare un viaggio, ad andare al ristorante o al cinema, a recarsi dal parrucchiere o in palestra, passata la crisi non intensifica queste attività per riprendersi quello a cui ha dovuto rinunciare. Per una semplice ragione: la mancanza di tempo e di possibilità fisiche (mangiare il doppio non è possibile) . Una proustiana ricerca del tempo perduto diventa impossibile.

Il terziario è fortemente intensivo di lavoro. Ciò significa che la diminuzione della sua attività abbassa occupazione e monte salari e quindi il reddito delle famiglie, salvo i casi in cui questo non venga sostenuto dall’intervento degli ammortizzatori sociali (sussidi di disoccupazione, Cassa integrazione, assenze retribuite).

Ormai della recessione in atto non ci sono più solo indizi aneddotici, ma prove statistiche. Per esempio, nel crollo degli indici dei PMI dei servizi, soprattutto, e manifatturiero in Cina e nelle nazioni più vicine geograficamente e legate commercialmente e produttivamente: da Taiwan a Singapore, da Sud Corea a Giappone, da Vietnam ad Australia. Altrove l’epidemia è arrivata successivamente e anche gli effetti si vedranno più avanti, nei numeri di marzo.

Quanto è violenta questa recessione? Molto, perché le attività si fermano proprio: per mancanza di domanda, per mancanza di semilavorati, per mancanza di traportatori (che si rifiutano di andare nelle zone più infettate). Dunque, in alcuni settori, l’attività scende del 100% (gli alberghi chiudono, i voli vengono cancellati come gli eventi, e coì via). Più che una recessione è uno tsunami.

Le prime stime dicono che in Cina il PIL scende dell’1,5% nel primo trimestre, anziché aumentare dell’1,5%. Ossia uno scarto di tre punti percentuali. Ma potrebbe rivelarsi peggio, perché ancora non si sa quanto si stia riprendendo l’attività in marzo. Se altrove accadesse lo stesso, togliere tre punti di PIL all’economia mondiale significherebbe avere crescita zero nel 2020. Un fatto assai raro e che nessuno ha ancora messo in conto. Forse è questo il significato di «anno bisesto anno funesto».

La sequenza degli eventi cinesi si sta replicando nelle economie occidentali dove ora si contano i contagiati e i morti da SARS-Cov2. L’Italia sta peggio di Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. Ma è solo questione di tempo per vedere altrove quel che accade qui.

Le onde dello tsunami perdono forza man mano che si allontanano dall’epicentro tellurico. Così accade per le conseguenze economiche dell’epidemia. Ma se in USA venisse meno anche solo un punto di PIL, l’effetto sarebbe ugualmente notevole e si estenderebbe anche all’esito delle presidenziali del 3 novembre. La rielezione di Trump improvvisamente è diventata molto meno certa.

E dopo la recessione? Ci sarà sicuramente un rimbalzo, anche forte. Ma non sarà esattamente a V. Infatti, l’eco recessiva si estenderà ai trimestri successivi. Perché alcune perdite di domanda e offerta sono, come detto, permanenti, perché si mettono in moto quei meccanismi tipici di una recessione sul mercato del lavoro e sulla finanza (debiti non onorati), perché il turismo internazionale ne risentirà per alcuni trimestri, perché ci vorrà del tempo prima che le persone riprendano la vita di sempre, perché alcuni comportamenti adottati durante l’epidemia rimarranno (più telelavoro e shopping on-line) . Insomma, il peggio è davanti a noi. Finora abbiamo dipinto il diavolo meno brutto di quel che si rivelerà.

PS: i dati aiutano ancora poco a capire cosa accadrà, perché ci dicono come l’economia era prima del contagio. Ma in ciò un’informazione utile la forniscono: gli USA marciavano alla grande (vedi dati ottimi del mercato del lavoro di febbraio), l’Eurozona tentava di uscire dalla stagnazione, e quindi era più fragile ed esposta alle conseguenze economiche dell’epidemia; massimamente l’Italia, ma non è, purtroppo, una novità.