Le mostre da vedere nel weekend di Pasqua: Grayson Perry alla Wallace Collection di Londra

La ​​più grande mostra contemporanea mai allestita al museo, Grayson Perry: Delusions of Grandeur, include ceramiche, arazzi e opere su carta, tra gli altri, esposti accanto ad alcuni dei capolavori della Wallace Collection che hanno contribuito a ispirare e plasmare la visione di Perry per questa mostra storica aperta fino al 26 ottobre 2025

Wallace Collection ospita una grande mostra con oltre 40 nuove opere di Sir Grayson Perry (nato nel 1960). Le nuove opere, ciascuna realizzata in risposta diretta alla Collezione, incorporano una gamma di tecniche e stili misti che Perry ha perfezionato nel corso della sua lunga e acclamata carriera. Riflettendo l’ampiezza e la varietà della Wallace Collection, l’artista ha attinto alla più ampia varietà di tecniche, generi e forme che abbia mai impiegato per una singola mostra.

Perry vanta un rapporto di lunga data con i tesori di Hertford House

Incuriosito dal contrasto tra l’estrema femminilità del Rococò francese del XVIII secolo e la palese mascolinità delle armi e delle armature, l’artista ricorda di essere stato colpito da questa dicotomia da giovane artista, quando vide il famoso ritratto di Madame de Pompadour, opera di François Boucher (1703-1770) della Collezione. I rigidi ruoli di genere sono stati un tema ricorrente nella decennale carriera di Perry, e anche questa mostra rifletterà questo tema. Deliri di Grandezza interrogherà la natura stessa dell’artigianato e la nostra pulsione al perfezionismo. Intricati oggetti artigianali saranno esposti accanto a opere realizzate con la tecnologia digitale, mettendo a confronto un oggetto la cui creazione potrebbe aver richiesto migliaia di ore con uno realizzabile con un semplice clic. Attraverso questi approcci contrastanti, Perry chiederà allo spettatore di riflettere su questioni relative all’autenticità e al ruolo dell’artista nel futuro.

Grayson Perry alla Wallace Colletion

Delusions of Grandeur

Nell’ambito di questo interrogativo, “Delusions of Grandeur” si concentrerà anche sull'”arte outsider“, includendo opere di Aloïse Corbaz e Madge Gill. A seguito della scoperta che Madge Gill (1882-1961) aveva esposto alla Wallace Collection nel 1942, la vita e l’opera di questi artisti outsider hanno contribuito a svelare la risposta personale di Perry, che attinge anche alle sue esperienze infantili. Durante lo sviluppo della mostra, è nato il personaggio immaginario di Shirley Smith, una donna che si risveglia a Hertford House dopo una crisi di salute mentale e si crede la legittima erede dei tesori che la circondano. Attraverso ritratti di antenati e copie di grandi maestri, questa vita immaginaria toccherà le storie vere, le influenze e le esperienze difficili che l’arte può portare alla luce. Inaugurata in occasione del 65° compleanno dell’artista, Grayson Perry: Delusions of Grandeur offre un elaborato commento sulla natura stessa del creare e collezionare arte. Affrontando una varietà di temi, tra cui la creazione dello spazio domestico e il modo in cui genera un senso di sicurezza, la distinzione tra genere e decorazione e la percezione di perfezione rispetto all’autenticità, la mostra rappresenterà un momento importante per uno degli artisti più stimati del Paese.

Grayson Perry afferma: “Creare mostre con i musei è sempre stata fonte di gioia per me, formalizzando il mio interesse di sempre nel reinterpretare i manufatti attraverso la mia prospettiva. Lavorare con la Wallace Collection mi ha offerto sia entusiasmo che una sfida unica: ero affascinato dalla maestria artigianale della collezione, ma ho dovuto affrontare l’estetica opulenta che a volte trovavo stucchevole. Fortunatamente, ho elaborato una strategia che mi ha aiutato a trovare una nuova prospettiva. Sono molto grato a Xavier Bray per aver piantato il seme di questa mostra nella mia mente e allo staff e ai membri del consiglio di amministrazione della Wallace Collection per avermi permesso di giocare con il loro scrigno di tesori“. Xavier Bray, Direttore della Wallace Collection, afferma: “Grayson Perry è un artista che interagisce con il mondo come nessun altro. Le sue opere entrano in profonda risonanza con lo spettatore, interrogandosi, provocando e riflettendo la società contemporanea, dal sublime all’assurdo. È stato un privilegio lavorare con lui a questa mostra. Il tempo trascorso insieme mi ha offerto una nuova prospettiva sulla Collezione e non vedo l’ora di condividere questa visione con il pubblico.“

Informazioni sulla Wallace Collection

Tra le istituzioni culturali più importanti della Gran Bretagna, la Wallace Collection ospita uno dei più significativi complessi di belle arti e arti decorative al mondo. Tra i pezzi forti figurano dipinti a olio dal XIV alla fine del XIX secolo di artisti come Tiziano, Velázquez, Rubens e Van Dyck; armi e armature principesche; e una delle più pregiate collezioni di dipinti e arti decorative francesi del XVIII secolo. I visitatori possono inoltre ammirare superbi oggetti medievali e rinascimentali, tra cui smalti, maioliche, vetri e bronzi di Limoges. Esposta a Hertford House, un tempo dimora di Sir Richard e Lady Wallace, questa straordinaria collezione è esposta in un modo che ne evoca la vita e il gusto.