La tavola dei 300: a Massa Lubrense il 19 e 20 giugno è festa in piazza alla scoperta della grande gastronomia costiera

Il menù di ristoranti stellati e gourmet, prodotti gastronomici di eccellenza, dal provolone del Monaco alla Treccia di Mozzarella, serviti in una lunga tavolata per trecento persone lungo la strada principale di Sant’Agata sui due Golfi. Una fiera dei prodotti nel centro di Massa Lubrense per far conoscere il grande patrimonio enogastronomico di questo territorio

Chiuso il capitolo della grande Festa a Vico Equense, l’evento organizzato dallo chef due stelle Michelin Gennaro Esposito con il top della cucina nazionale, la costiera sorrentina ne apre immediatamente un altro che abbraccia idealmente fiori, profumi, colori, paesaggi, tradizioni e bellezze naturali del territorio di Massa Lubrense, il comune che si affaccia sia sul versante della costiera sorrentina che su quello della costiera amalfitana, proponendo la straordinaria tradizione gastronomica che da tempi immemorabili è patrimonio di questa terra, ultima propaggine della penisola proiettata verso l’Isola di Capri cui un tempo era congiunta. La manifestazione, La Tavola dei 300, indetta dall’Associazione Ristoratori Lubrensi, in programma il 19 e 20 giugno occuperà il borgo di Massa Centro e il borgo di Sant’Agata sui Due Golfi con luci, stendardi, allestimenti floreali, musica, degustazioni ed ospiti a sorpresa impegnati tra specialità internazionali e sapori territoriali e con fam trip tra le bellezze paesaggistiche, da mare a terra, che contraddistinguono il comune di Massa Lubrense, un vero e proprio laboratorio permanente di biodiversità, con l’area marina protetta di Punta Campanella, i borghi marinari di Marina del Cantone, patria dei famosi spaghetti con le zucchine di Nerano e di Marina della Lobra, e di antichi sapori genuini, dal Provolone del Monaco alla Treccia di Mozzarella, ai salumi dei monti Lattari, alle storiche coltivazioni di limoni femminielli, alla produzione di olio che risale all’approdo dei greci, che si accompagnano a ristoranti stellati e gourmet di antica tradizione che hanno conquistato storicamente i palati di viaggiatori di tutto il mondo.

Il programma dettagliato delle due giornate all’insegna della scoperta dei prodotti di eccellenza del territorio

Il programma è molto ricco. L’inaugurazione è prevista il 19 giugno alle ore 19 a Largo Vescovado, a Massa Centro, con il taglio del nastro. Una vera grande festa, aperta al pubblico, con il coinvolgimento di tutto il Paese. Per l’occasione la piazza si animerà con punti di esposizione di prodotti tipici locali e degustazione di tipicità della tradizione, vini e bollicine. Momento peculiare? La premiazione della Famiglia Mellino del ristorante I Quattro Passi di Nerano che ha fregiato il Sud d’Italia della terza stella Michelin. Seguirà aperitivo e degustazione di tipicità enogastronomiche, a cura degli chef dell’Associazione Ristoratori Lubrensi in sinergia con i partners dell’evento. La kermesse in questo caso sarà molto informale ed aperta al pubblico. Partners in campo: Franciacorta, Ferrarelle, Villa Sandi, Federalberghi, Marisa Cuomo, AdHocStabia, Gerli, Workline, Le colline Lubrensi, Agi per Electorlux, Caputo, Pollio Carni, Il Caseificio i Due Golfi, Food Safety Consulting, Pico Maccario, Ais Penisola Sorrentina e Capri, Edilsud, Nastro D’Oro, Bonollo, Clipper It Point, I Consorzi di tutela dei vini di Vesuvio, Sannio, Irpinia e Caserta, Il Turuziello, Pro Loco di Massa Lubrense, Pro Loco Due Golfi, Hotel delle Palme, Azienda Agricola Il Convento, il Panificio di Nonno Paolo e Gargiulo per ingrosso agrumi. Aziende internazionali e produttori locali uniti per supportare al massimo i ristoratori dell’associazione lubrense per promuovere gli antichi borghi di Massa Lubrense.

Sessanta imprese fra ristoranti e produttori di eccellenze alimentari coinvolte nel nel grande evento

Il 20 giugno le danze si apriranno alle 10 del mattino, con giornalisti e influencer presenti in tour lungo la costa, da Marina del Cantone a Marina di Puolo, dove i ristoratori accoglieranno la stampa con un pranzo in riva al mare, all’insegna di pesce fresco e piatti della tradizione locale. Alle ore 19.30 ci sarà il momento più importante di tutta la manifestazione: la Cena di La Tavola dei 300, con partecipazione solo per chi ha prenotato preventivamente o ha acquistato i biglietti on line sul sito www.latavoladei300.com.

“La serata si aprirà con aperitivo di Benvenuto all’Hotel Delle Palme, con la partecipazione di Grand Hotel Due Golfi e del Ristorante 4 Venti, ci sarà la presenza straordinaria dei pizzaioli Enzo Coccia e Pasqualino Rossi – illustra il Presidente Arl – interverranno inoltre con delle sorprese culinarie gli chef stellati di Taverna del Capitano e Relais Blu”.

A seguire, per le ore 20.30, al via la Cena “La Tavola dei 300”, che si svolgerà lungo il corso di Sant’Agata sui Due Golfi. L’evento richiamerà infatti gli allestimenti delle antiche feste che si svolgevano un tempo in paese, con un lungo tavolo di 300 sedute per ospiti e clienti, che potranno assaggiare il menù dei Borghi, creato dagli chef dell’Associazione Ristoratori Lubrensi, che raggruppa ben 60 aziende. Per l’occasione luci, colori e fiori animeranno il borgo massese, con il lungo tavolo allestito con tovaglie di lino e limoni. Ai fornelli in prima linea ci saranno: Tutt’Appost, Le Sirene, I Giardini di Vigliano, La Primavera, La Tavernetta, Antico Francischiello da Peppino, Cantuccio, The king Beef, Tramonto Rosso, Don Vito, Capuozzo, Da Francesco, Il Fienile, Pasta E.., Villa Rena, Bellavista Francischiello, Fattoria Terranova, Lo Stuzzichino, La Torre, Salvatore e Mafalda, Relais Blu, La Macina, Maria Grazia, Conca del Sogno, Il Vespro, El Gringo Pub, Bistrot 66, Funiculì Funiculà.

Il finale a sorpresa del mitico ristorante Don Alfonso con un dessert dedicato ai limoni di Massa Lubrense

Il menù: Aperitivo di benvenuto l’alta cucina massese ed il meglio della nostra tradizione regionale presso hotel le palme: antipasto tagliatelle di seppioline con scarola Riccia e olive caiazzane primo cannelloni della vecchia tradizione massese, secondo trancio di pescato del giorno scottato su julienne di verdurine al salto agli agrumi lubrensi dessert sfogliatellina Santa Rosa quadro d’autore limone candito e fresca Sant’Agata dopo cena il brindisi dessert liquori e caffè sospiro al limone del Don Alfonso

Il dessert sarà a cura dal Roxy Bar e la Pasticceria Fiorentino. E il dopo cena? I festeggiamenti continueranno nell’area adiacente la Chiesa di Sant’Agata, tra musica, brindisi e l’assaggio dei sorbetti di Sweet Costiera, Gelateria del Corso e di Ikigai. Finale a sorpresa a cura di Don Alfonso, la famiglia Iaccarino, due stelle Michelin, farà infatti i saluti finali con il team dell’Associazione Ristoratori Lubrensi degustando una specialità di casa, completamente dedicata ai limoni di Massa Lubrense.

“Sono tanti i partners che ci accompagneranno per la I edizione di un evento itinerante, che si pone come obiettivo principale la promozione degli antichi Borghi di Massa Lubrense – illustra Francesco Gargiulo, Presidente dell’Associazione Ristoratori Lubrensi – Negli ultimi 4 anni siamo stati impegnati in tante iniziative. “Naturalmente non mancherà un momento di solidarietà ci sarà infatti la donazione da parte dell’Associazione Ristoratori Lubrensi di euro Duemila a favore del progetto “Sala multimediale per video consulti con altre strutture ospedaliere” destinato al Centro Ustioni Pediatrico Regionale del Santobono”.