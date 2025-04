Funerali Papa Francesco sabato 26 aprile alle ore 10: chi ci sarà? Fra Trump e von der Leyen “non esclusi bilaterali”. Cosa accadrà al Conclave

Alla cerimonia sul sagrato di San Pietro parteciperanno i più importanti leader mondiali • I PAPABILI Chi sono i possibili successori di Francesco di redazione FIRSTonline

Il mondo si prepara a dare l’ultimo saluto a Papa Francesco. Sabato 26 aprile, alle 10:00, la Basilica di San Pietro ospiterà i suoi funerali, un evento che segnerà anche l’inizio dei Novendiali, una settimana di preghiera in suo ricordo. A presiedere la cerimonia ci sarà il Cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio.

Prima del funerale, la salma di Papa Francesco verrà traslata dalla Cappella della Domus Sanctae Marthae alla Basilica di San Pietro, dove i fedeli avranno l’occasione di rendere omaggio al Papa. La traslazione avverrà mercoledì 23 aprile alle 9.00, con una solenne processione che attraverserà Piazza San Pietro. Dopo la Messa, la salma sarà condotta in processione verso la Basilica di Santa Maria Maggiore per la tumulazione, segnando simbolicamente la fine di un’era per la Chiesa.

Nel frattempo, il corpo di Papa Francesco, vestito con la sua tradizionale veste rossa e con il rosario tra le mani, è stato esposto nella Cappella di Casa Santa Marta, dove i fedeli continuano a rendere omaggio al Pontefice. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha già partecipato alla commemorazione, pregando insieme ai suoi collaboratori più stretti. Per garantire la sicurezza durante l’afflusso di milioni di pellegrini, sono stati rafforzati i controlli in tutta la zona di San Pietro. Inoltre, il governo italiano ha disposto che le bandiere sugli edifici pubblici siano esposte a mezz’asta, segno di lutto nazionale fino al giorno dei funerali.

Lutto nazionale per Papa Francesco: stop al calcio

A partire dalla notizia della morte di Papa Francesco, è stato proclamato un lutto nazionale di cinque giorni. In questo periodo di commemorazione, tutte le cerimonie pubbliche dovranno osservare la sobrietà imposta dalla circostanza, e le partite di calcio previste per sabato 26 aprile sono state sospese. Il 25 aprile, che quest’anno celebra l’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, vedrà comunque le consuete cerimonie, ma con un tono sobrio, come sottolineato dal ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci. “Abbiamo adottato il provvedimento che consente al Capo dipartimento della Protezione civile”, Fabio Ciciliano, “di occuparsi di mobilità, assistenza e accoglienza in questi giorni fino alla elezione del nuovo pontefice. Per quanto riguarda le misure di ordine pubblico, rimangono in capo al Prefetto di Roma che comunque si raccorderà con il Capo dipartimento il quale opererà anche in regime di deroga”. Lo ha spiegato il ministro Musumeci, al termine del Consiglio dei ministri, spiegando che “è già stato adottato un provvedimento per i primi 5 milioni di euro”, e che la figura di Ciciliano “corrisponde a quella di un commissario”.

Chi ci sarà ai funerali di Papa Francesco? Trump e von der Leyen

Tra i primi ad annunciare la propria partecipazione, non potevano mancare i rappresentanti italiani: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Accanto a loro, un’inaspettata e simbolica presenza arriva da Donald Trump, che ha comunicato tramite il social Truth la sua intenzione di partecipare insieme alla moglie Melania.

Alle esequie a Roma presenzierà anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. In molti, a questo punto, si sono chiesti se la presenza concomitante del presidente Usa e della presidente Ue possa in qualche modo sfociare in un confronto de visu relativo alle trattative sui dazi. La risposta non si è fatta attendere: “Il viaggio della presidente Ursula von der Leyen a Roma è per i funerali del Papa, quindi per ragioni differenti” da quelle legate al negoziato con gli Usa: lo ha detto la portavoce della Commissione Ue nel corso di un briefing odierno con la stampa spiegando, in merito alla possibilità che ci siano dei bilaterali a margine delle esequie, che “al momento non ci sono aggiornamenti. Non posso escludere che ci siano incontri bilaterali ma per ora non ne abbiamo alcuno da annunciare”.

Anche il presidente argentino Javier Milei sarà a Roma per rendere omaggio al suo connazionale, Papa Francesco, proclamando sette giorni di lutto nazionale in Argentina.

Arriveranno anche il presidente brasiliano Lula, il presidente ucraino Zelensky, il presidente francese Macron, il premier britannico Keir Starmer e i leader tedeschi Frank-Walter Steinmeier e Olaf Scholz. Confermata la partecipazione della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Anche Filippo e Matilde, Re e Regina dei Belgi, e i reali di Spagna Felipe VI e Letizia saranno a Roma per partecipare al funerale di Bergoglio.

Assente il presidente russo Vladimir Putin, ma ci sarà una delegazione russa. Non sono ancora confermate informazioni ufficiali sulla presenza di una delegazione cinese, anche se il comunicato ufficiale del governo cinese: “Cordoglio per la morte di papa Francesco” è arrivato solo 24 ore dalla notizia del decesso. Tra le altre rappresentanze, quella di Taiwan, il Patriarca ecumenico Bartolomeo I e il presidente polacco Andrzej Duda con la moglie.

Conclave: i cardinali si riuniscono per l’elezione del nuovo Papa

Nel frattempo, i cardinali sono già impegnati nelle prime congregazioni generali. Questi incontri, a cui parteciperanno i cardinali di tutto il mondo, serviranno a preparare il terreno per l’elezione del nuovo Papa. Oggi, durante la prima congregazione, i cardinali hanno prestato giuramento di segretezza, come previsto dalla costituzione apostolica Universi Dominici Gregis, che regola le elezioni papali. È stato anche deciso che tre cardinali assisteranno il Camerlengo Kevin Farrell nelle operazioni di governo durante la vacanza della Sede Apostolica: Pietro Parolin, Stanislaw Rylko e Fabio Baggio.

