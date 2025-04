Assemblea Generali: la lista Mediobanca vince (52,3%), confermati Donnet e Sironi, decisivi i fondi. A Caltagirone il 36%

Philippe Donnet e Andrea Sironi vincono il primo round e restano, rispettivamente, amministratore delegato e presidente delle Generali. L’assemblea degli azionisti del Leone, chiamata ad eleggere i vertici della società, ha dato la vittoria alla lista di Mediobanca con il 52,383% del capitale presente, pari al 35,28% del capitale sociale. La lista di Caltagirone si è invece fermata al 36,8% del capitale presente (25% del capitale sociale), mentre quella di Assogestioni è al 3,67%. Astenuto il 7% del capitale presente, tra cui Edizione della famiglia Benetton (al 4,8%). L’affluenza è pari al 68,818% del capitale sociale, leggermente sotto le previsioni. Via libera dei soci, con circa il 90% dei voti a favore anche al bilancio 2024 e alla distribuzione del dividendo pari a 1,43 euro per azione. Su entrambe le votazioni Caltagirone si è astenuto.

Donnet si prepara dunque ad affrontare il suo quarto mandato alla guida del Leone in un board composto da 13 consiglieri: 10 di Mediobanca, 3 di Caltagirone. Assogestioni, non essendo arrivata al quorum, resterà invece fuori dal cda. Tre anni fa, quando si scontrarono la lista del cda e quella di Caltagirone e la partecipazione fu del 70,7%, la prima vinse con il 55,9% delle preferenze, mentre la lista dell’immobiliarista romano conquistò il 41,7% dei voti, portando a casa sempre tre consiglieri (1,93% per Assogestioni). Oltre che dal presidente Sironi e dal ceo Donnet, il nuovo consiglio di amministrazione del Leone sarà dunque formato da Clemente Rebecchini, Luisa Torchia, Lorenzo Pellicioli, Clara Hedwig Frances Furse, Antonella Mei-Pochtler, Patricia Estany Puig, Umberto Malesci, Alessia Falsarone. Per la lista Caltagirone, confermati Flavio Cattaneo e Marina Brogi, mentre entrerà nel board l’amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo.

Determinanti per la vittoria della lista di Mediobanca sono stati i voti degli istituzionali, con i grandi fondi tutti a favore dell’accoppiata Donnet-Sironi. Con la lista di Caltagirone (6,82%) si sono invece schierati Delfin (9,9%), Fondazione Crt (2%) e, grande sorpresa della giornata, Unicredit, salita al 6,7% del capitale.