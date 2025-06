La ricchezza cambia casa: boom di milionari in Nord America, calo in Europa e Medio Oriente. Report Capgemini

Dal boom di milionari negli Usa all’aumento degli investimenti in asset alternativi come criptovalute e private equity, il World Wealth Report 2025 del Capgemini Research Institute mette in luce tendenze fondamentali che stanno ridefinendo il mondo del wealth management

Il World Wealth Report 2025 del Capgemini Research Institute porta buone notizie per il Nord America, meno per Europa e Medio Oriente. La popolazione globale degli High Net Worth Individuals (Hnwi) – ovvero chi possiede almeno un milione di dollari investibili – è cresciuta del 2,6% nel 2024. A guidare questa ascesa sono stati gli Ultra High Net Worth Individuals (Uhnwi), cioè i super-ricchi con almeno 30 milioni di dollari, cresciuti del 6,2% grazie a rendimenti solidi dei mercati azionari e dall’ottimismo verso l’intelligenza artificiale. Gli Stati Uniti, in particolare, hanno visto 562mila nuovi milionari, raggiungendo quota 7,9 milioni. Al contrario, Europa, America Latina e Medio Oriente hanno visto un calo.

Dal boom di milionari negli Stati Uniti all’aumento degli investimenti in asset alternativi come criptovalute e private equity, il report mette in luce tendenze fondamentali che stanno ridefinendo il mondo del wealth management.

Milionari: Nord America in testa, Europa e Medio Oriente arrancano

Gli Usa si confermano leader incontrastati della crescita mondiale degli individui milionari, con un aumento di 562.000 persone (+7,6%) che porta il totale a ben 7,9 milioni di Hnwi. Questo boom è dovuto a mercati azionari robusti e a tassi di interesse favorevoli, che hanno fatto lievitare la ricchezza degli investitori. Complessivamente, la regione Nord America vede una crescita del 7,3% della sua popolazione Hnwi, la più alta al mondo.

Il Vecchio Continente, invece, registra un calo del 2,1% nella popolazione Hnwi, un fenomeno dovuto a una stagnazione economica persistente. I principali paesi “perdenti” sono Germania (-41mila milionari), Francia (-21mila) e Regno Unito(-14mila). La buona notizia? Gli Ultra High Net Worth Individuals (Uhnwi) crescono del 3,5%, indicando una concentrazione ancora maggiore della ricchezza.

Il Medio Oriente segue la stessa strada negativa, con un calo del 2,1% legato soprattutto al ribasso dei prezzi del petrolio, vero motore dell’economia locale.

La regione Asia-Pacifico registra una crescita moderata del 2,7%, trainata soprattutto da India (+5,6%, +20mila nuovi milionari) e Giappone (+5,6%, +210mila). La Cina, invece, ha registrato un lieve calo dell’1% nella popolazione Hnwi. America Latina, invece, soffre un calo dell’8,5%, con Brasile e Messico che scendono rispettivamente del 13,3% e 13,5%, colpiti da instabilità fiscali e svalutazioni valutarie.

Il boom degli investimenti alternativi: da private equity a criptovalute

Un dato da non sottovalutare è che il 15% del patrimonio dei super ricchi è ora allocato in asset alternativi, come private equity e criptovalute. Sempre più investitori giovani (Millennial e Gen Z) cercano opportunità ad alto rischio e alto potenziale di crescita, con il 61% di loro interessati ad asset innovativi e di nicchia.

Le società di wealth management devono quindi adeguarsi a questa evoluzione, focalizzandosi su:

Private equity e criptovalute: l’88% dei consulenti nota un crescente interesse verso questi asset tra i giovani, molto più rispetto ai baby boomer.

Nuovi hub finanziari: il 50% dei consulenti riconosce la propria insufficiente presenza in centri emergenti come Singapore, Hong Kong, Emirati Arabi e Arabia Saudita, aree chiave per offrire diversificazione e vantaggi regolamentari.

Servizi personalizzati: concierge di lusso, assistenza medica premium e sicurezza informatica sono tra i servizi non finanziari più richiesti.

Digitalizzazione: piattaforme digitali in grado di offrire una visione olistica del cliente e automatizzare attività come report e comunicazioni sono fondamentali per soddisfare le aspettative della clientela più giovane.

Il grande trasferimento di ricchezza: 83.500 miliardi di dollari in gioco

Nei prossimi vent’anni si prevede un trasferimento di ricchezza senza precedenti: 83.500 miliardi di dollari passeranno di mano, coinvolgendo soprattutto eredi giovani, molto diversi per gusti e aspettative dai loro genitori. Secondo Capgemini, il 30% degli Hnwi riceverà un’eredità entro il 2030, il 63% entro il 2035 e l’84% entro il 2040.

Questa nuova generazione è più incline a cambiare società di wealth management, con l’81% degli eredi che intende rivolgersi altrove entro pochi anni dall’eredità ricevuta. Dario Patrizi, Financial Services Director di Capgemini Italia, mette in guardia: “Questa nuova generazione ha aspettative molto diverse dai propri genitori, e richiede un cambio di paradigma rispetto alle strategie tradizionali. Le aziende devono anche dotare i consulenti di strumenti digitali avanzati, potenzialmente supportati da intelligenza artificiale generativa o agentica, per ridurre il rischio di perdere sia clienti che dipendenti chiave.”

La sfida dei consulenti: tecnologia, fidelizzazione e turnover

Un consulente su tre si dichiara insoddisfatto delle capacità digitali della propria azienda, fattore che si traduce in minore produttività e rischi di abbandono. Inoltre, il 62% dei Paperoni I più giovani seguirebbe il proprio consulente se questo cambiasse società, aumentando la competizione sul mercato dei talenti.

Il settore deve affrontare anche il ricambio generazionale: un quarto dei consulenti prevede di cambiare azienda entro il prossimo anno, mentre il 20% andrà in pensione entro il 2035 e quasi la metà entro il 2040. La sfida per il settore è duplice: trattenere i consulenti migliori e attrarre la nuova clientela con un’offerta su misura e tecnologicamente all’avanguardia.