La pizza Da Michele sbarca in Sudamerica: entro quest’anno apre a San Paolo

Il locale brasiliano sarà il primo aperto dallo storica pizzeria napoletana in tutto l’emisfero australe, dopo aver conquistato Nordamerica, Paesi arabi e Giappone. A San Paolo vivono 13 milioni di discendenti di italiani

L’Antica Pizzeria Da Michele, uno degli storici marchi custodi della vera pizza napoletana, è in procinto di sbarcare nell’emisfero australe. Entro il 2025 infatti verrà aperto un ristorante dall’altra parte dell’Equatore, visto che finora le numerose filiali estere della catena erano tutte state inaugurate tra Europa, Nordamerica, Giappone e Paesi arabi, spingendosi al massimo fino a Singapore.

Quest’anno invece la pizza resa famosa a livello globale dal film del 2006 “Mangia, prega, ama” con Julia Roberts arriverà in Brasile, a San Paolo. Una scelta non casuale, visto che un paulistano su tre ha origini italiane e che la città è notoriamente una delle capitali mondiali della pizza, con una offerta ricca, di qualità e riconosciuta a livello internazionale.

San Paolo infatti vanta ad oggi ben tre pizzerie nella classifica 50 Top Pizza World 2024, che ha visto imporsi un locale di New York, a testimonianza di come ormai la pietanza di origine napoletana sia proposta ad altissimi livelli in tutto il pianeta. Anche grazie a marchi come Da Michele, che ormai ha più ristoranti fuori dall’Italia che all’interno dei nostri confini.

A San Paolo ci sono 13 milioni di italiani

San Paolo oggi è la città al mondo con più discendenti di italiani: si parla di 13 milioni di persone, che hanno popolato interi quartieri come la Mooca, il Braz, il Bixiga, aprendo locali e negozi che ancora custodiscono le tradizioni gastronomiche portate dagli immigrati a cavallo tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento.

Pizza, pasta, ma anche tanto altro: ad esempio l’azienda Bauducco, fondata da immigrati piemontesi, è oggi la prima produttrice mondiale di panettone, il dolce tipico del Nord Italia. In questo contesto, l’Antica Pizzeria Da Michele, fondata nel 1870, esordirà nel continente sudamericano aprendo secondo la stampa brasiliana ben tre pizzerie, di cui la prima già entro la fine di quest’anno, nel quartiere borghese di Jardins.

L’obiettivo è portare anche in Brasile il concetto della vera pizza napoletana, e quindi di un’offerta rigorosamente tradizionalista, che prevede nel menù soltanto la pizza marinara e la pizza margherita. In realtà c’è il rischio che le cose non vadano così: quello brasiliano è un mercato esigente a livello di varietà e abbondanza di ingredienti, da quelle parti non si disprezza la pizza con l’ananas ma nemmeno con il pollo o con il catupiry, un formaggio tipico locale. E già in altri ristoranti all’estero, in particolare a New York, Da Michele si è snaturata proponendo brunch, primi piatti e drinks. Inoltre la stessa operazione imprenditoriale avrà poco di napoletano: stando a quanto scrive la stampa brasiliana, a portare i sapori partenopei a San Paolo sarà un ristoratore francese, Frederic Renault, che nella metropoli più popolata dell’America Latina ha già aperto i locali di cucina francese Les Deux Magots e Le Napoleon. Gli affari sono affari, ma la pizza napoletana conquista il mondo.