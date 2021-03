La Milano da ripensare: Cultura, Impresa, Università e Tecnologia

Milano dovrebbe iniziare a ripensare alla nuova vocazione post-covid per non perdere il ruolo centrale in Italia e in Europa.

La storia recente di Milano è la storia di una città che ha fondato la sua identità sul commercio e sull’industria: Milano è la città dell’Esposizione Nazionale (1881), dell’Esposizione Universale (Traforo del Sempione, 1906), delle innumerevoli Fiere Campionarie, della nuova Fiera di Rho e dell’Expo (2015).

Questa polarizzazione ha promosso e sviluppato molti settori: editoria, pubblicità, giornalismo, moda, design, industria leggera/pesante e tante altre merceologie accompagnate dal sistema bancario, finanziario e dai tanti servizi che ci girano intorno.

Non è l’unica città italiana (Torino per l’automobile, Firenze per la moda, ecc.), ma è LA città che prima di tutte si è contraddistinta per rappresentare e per raccontare l’Italia industriale e commerciale nel mondo: la città è diventata così una metropoli.

Questa realtà oggi è ancora presente, ma durante questo periodo dominato dal covid, Milano stasoffrendo più di altre città a causa dell’assenza di tutti quei momenti/eventi commerciali, delturismo commerciale e non, dello smartworking e dei vari lockdown. Milano e la Lombardia hanno subito un impatto più forte rispetto ad altri contesti urbani italiani.

I turisti, i compratori, i businessmen, i colletti bianchi e gli studenti torneranno, ma non subito: ci sarà un periodo di decrescita e poi la ri-crescita.

Per far si che la ri-crescita sia più robusta e slanciata, oggi bisognerebbe ripensare la vocazione il ruolo della metropoli sul territorio italiano e nel contesto europeo, in quanto la concorrenza sarà ancora più spietata.

Milano dovrebbe diventare più internazionale, più pluralista, più inclusiva, più aperta.

Milano dovrebbe divenire più giovane, più progressista, più moderna, più vivibile, più sostenibile.

Milano dovrebbe sempre essere il polo delle relazioni nel senso più ampio possibile (ricerca e sviluppo, creatività, innovazione, commercio, ecc.).

Le aree tematiche (oltre a quelle sopra menzionate) su cui investire maggiormente potrebbero essere allargate alla cultura, alla creazione d’impresa, all’università e alla tecnologia.

Lo spirito dovrebbe essere di rispetto della tradizione e della memoria, ma il focus strategico dovrebbe essere l’innovazione, la contemporaneità, la guida.

Già oggi gli elementi sono quasi tutti disponibili. Bisogna ordinarli e sincronizzarli mettendoli in relazione con un grande progetto metropolitano e con uno slancio ultra-decennale futuribile che concretizzi la nuova Milano entro il 2030.

Il prossimo sindaco di Milano, insieme alla sua giunta, dovrà avere una grande visione, in quanto sarà chiamato principalmente a progettare e costruire questo grande disegno vitale per la città e per il resto d’Italia, ma anche per l’Europa.

Lucio Dalla – Milano (1979)

Milano vicino all’Europa

Milano che banche che cambi

Milano gambe aperte

Milano che ride e si diverte

Milano a teatro

Un ole’ da torero

Milano che quando piange

Piange davvero

Milano Carabinieri Polizia

Che guardano sereni

Chiudi gli occhi e voli via

Milano a portata di mano

Ti fa una domanda in tedesco

E ti risponde in siciliano

Poi Milan e Benfica

Milano che fatica

Milano sempre pronta al Natale

Che quando passa piange

E ci rimane male

Milano sguardo maligno di Dio

Zucchero e catrame

Milano ogni volta

Che mi tocca di venire

Mi prendi allo stomaco

Mi fai morire

Milano senza fortuna

Mi porti con te

Sotto terra o sulla luna

Milano tre milioni

Respiro di un polmone solo

Milano che come un uccello

Gli sparano

Ma anche riprende il volo

Milano piovuta dal cielo

Tra la vita e la morte

Continua il tuo mistero

Milano tre milioni

Respiro di un polmone solo

Che come un uccello

Gli sparano

Ma anche riprende il volo

Milano lontana dal cielo

Tra la vita e la morte

Continua il tuo mistero

All the Best!