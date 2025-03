La luna in asta: 450 immagini NASA di una collezione privata in vendita da Bonhams a Parigi

Un’asta eccezionale con 450 fotografie vintage della NASA provenienti dalla prestigiosa collezione di Victor Martin-Malburet in asta online da Bonhams Parigi dal 14 al 28 aprile 2025

La collezione appartiene a Victor Martin-Malburet che ha sviluppato la passione per l’eredità visiva del Grande Balzo dell’Umanità all’età di 15 anni, quando ha partecipato a un’asta dedicata all’esplorazione spaziale con il padre, collezionista d’arte contemporanea.

Apprezzata a livello internazionale, la sua collezione è stata esposta in importanti mostre museali. Accanto a immagini diventate icone della cultura pop, l’asta svela tesori dimenticati: fotografie mozzafiato che rappresentano capolavori del patrimonio artistico dell’umanità. Con stime a partire da 300 euro, questa vendita storica, che si terrà online dal 14 al 28 aprile 2025 a Parigi, offre una rara opportunità a collezionisti e appassionati di acquisire un frammento di eternità. Tra i lotti spiccano le prime fotografie scattate nello spazio e sulla superficie di un altro mondo, le prime attività extraveicolari nello spazio e sulla Luna, l’impronta sulla superficie lunare, il lato più lontano della Luna, nonché le iconiche Earthrise e Blue Marble, e molte altre incredibili immagini. L’asta rende omaggio all’astronauta dell’Apollo 8 William Anders, scomparso nel 2024. Le sue indimenticabili fotografie della prima alba terrestre mai vista dall’umanità hanno trasformato profondamente la nostra percezione di noi stessi e del nostro posto nell’universo. Le tre immagini da lui scattate – tra cui due rimaste a lungo inedite – sono offerte nella vendita.

Immagini della NASA originariamente destinate agli scienziati

Mentre gli astronauti si avventuravano oltre la Terra, ogni loro immagine era una prima volta, spingendo i limiti del possibile. A Houston, la NASA gestiva il laboratorio fotografico più avanzato del mondo e, in stretta collaborazione con Hasselblad, Zeiss (macchine fotografiche e obiettivi) e Kodak (pellicole e carte), produceva fotografie di un significato estetico e simbolico senza precedenti. Destinate principalmente agli scienziati dell’agenzia per preparare le missioni future, una selezione di immagini è stata presentata al pubblico, suscitando stupore e un risveglio globale. Oltre a queste fotografie ormai impresse nella nostra memoria collettiva, l’asta presenta alcune delle fotografie più storiche mai scattate, ma all’epoca non pubblicate dalla NASA. Per oltre 25 anni, Victor Martin-Malburet ha cercato questi tesori straordinariamente rari, sepolti negli archivi scientifici e nelle collezioni di ex ingegneri della NASA.

Alcune delle fotografie poste in asta