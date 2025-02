Kering, la famiglia Pinault prende il largo dall’alta moda (Gucci) e punta sulle crociere di lusso

Il miliardario Pinault, patron di marchi iconici come Gucci e Balenciaga, ha deciso di incrementare i suoi investimenti in un settore ben al di fuori delle passerelle della moda: le crociere. Ecco perché

Se borse e pelletterie non vanno più, meglio prendere il largo, è il caso di dirlo, e investire in altri settori. Così il miliardario Pinault, patron di marchi iconici come Gucci e Balenciaga, ha deciso di incrementare i suoi investimenti in un settore ben al di fuori delle passerelle della moda: le crociere.

Dieci anni dopo che la società di investimenti privati ​​della famiglia Pinault, Groupe Artémis, ha acquisito la proprietà della compagnia di crociere francese Ponant , che ha 13 navi note per le navigazioni nell’Artico e nell’Antartico, ha acquistato una quota di maggioranza in Aqua Expeditions, una linea di lusso, nota per aver esplorato l’arcipelago indonesiano di Raja Ampat e l’Amazzonia peruviana in grande stile. L’acquisizione è di modesta entità in termini di asset: la società con sede a Singapore ha solo cinque navi, tutte con capacità al massimo di 40 passeggeri. Ma la mossa rappresenta un passo significativo verso l’aumento della quota della famiglia Pinault nel settore delle crociere di lusso. I termini dell’accordo non sono ancora stati divulgati, ma l’annuncio è stato fatto nelle scorse settimane, riporta Bloomberg. Il fondatore peruviano di Aqua Expeditions, Francesco Galli Zugaro, rimarrà un azionista e continuerà a gestire il marchio.

Anche Lvmh punta sulle esperienze di viaggio e i resort di lusso

Del resto nel mondo del lusso, martoriato negli ultimi anni soprattutto per il calo della domanda cinese, ma anche per il cambio di filosofia dei consumatori più in generale, anche i colleghi di Pinault hanno fatto mosse diverse dalla moda: Bernard Arnault e Lvmh stanno raddoppiando i resort di lusso e le esperienze di viaggio. Da ricordare il loro investimento nel marchio Orient Express che include quella che dovrebbe essere la più grande nave a vela del mondo, il cui debutto è previsto per il 2026. Di contro i marchi alberghieri di lusso stanno investendo in crociere su piccole imbarcazioni ispirate agli yacht, con Ritz-Carlton, Four Seasons e Aman che stanno tutti costruendo le proprie versioni di “hotel galleggianti“.

Pinault vuole raddoppiare i ricavi di Ponant entro il 2028

Con l’acquisizione di Aqua, Artémis si impegna a crescere ulteriormente nel settore delle crociere. Questo secondo Hervé Gastinel, un uomo d’affari e velista che è entrato a far parte di Ponant come amministratore delegato nel 2021. È stato assunto da Pinault e dal figlio François-Henri, che co-gestisce Artémis, per riportare la compagnia di crociere in attivo dopo la chiusura del settore dovuta al Covid. Gastinel afferma che l’obiettivo dei Pinault è raddoppiare i ricavi di Ponant entro il 2028, anche se non ha divulgato cifre specifiche.

“Dopo il Covid c’è stato ovviamente un rimpasto del panorama di questo settore”, ha detto Gastinel a Bloomberg. “Molte compagnie di crociera sono aperte alla cooperazione, alle acquisizioni, agli investimenti”. Sebbene le crociere su piccole navi in ​​luoghi remoti siano un mercato di nicchia, i Pinault vogliono essere riconosciuti in quell’arena come Kering lo è nella moda. “Possiamo costruire una leadership in quel segmento”, afferma Gastinel. Secondo i dati del quarto trimestre 2024, il marchio Gucci di Kering ha visto vendite in calo del 24%.

Gastinel in precedenza era ceo di Groupe Beneteau, azienda leader nel settore delle imbarcazioni da diporto, portandola a una crescita del fatturato, e ora in Ponant sta puntando a nuove acquisizioni: ha pensato di acquistare Hurtigruten Expeditions, dice, ma le cinque navi di quella compagnia, che arrivano al massimo a circa 500 passeggeri, sembravano troppo grandi. Le navi ideali, dice Gastinel, arrivano al massimo a 300 ospiti e aggiunge che Aqua e Ponant sono fratelli naturali. “Possiamo costruire ponti interessanti tra le due aziende”, afferma, aggiungendo che le destinazioni tropicali e polari sono delle belle combinazioni.