Jannik Sinner: quanto ha guadagnato con l’Atp Finals di Torino? Ecco tutte le cifre

Nonostante la sconfitta in finale i guadagni di Sinner grazie alle Atp Finals di Torino sono da capogiro. Ecco tutte le cifre del torneo più ricco di sempre

La sconfitta di Jannik Sinner nella finale dell’Atp Finals di Torino non offusca il percorso, la crescita e il talento del campione italiano che per stessa ammissione del numero uno al mondo, nonché vincitore del torneo, Novak Djokovic, può “vincere il grande Slam”. Un cammino netto quello di Sinner all’Atp Finals, con una sola sconfitta, maturata purtroppo proprio in finale che però non delude, ma lascia tanta speranza per il prossimo futuro.

Il tennista altoatesino, da parte sua, può consolarsi con il montepremi vinto grazie alla partecipazione al torneo e alle sue vittorie. Quanto ha guadagnato Sinner nella settimana dal 12 al 19 novembre: molto, moltissimo.

Il montepremi del Nitto Atp Finals di Torino

Si tratta del singolo torneo tennistico più ricco di sempre. Il montepremi complessivo dell’Atp Finals 2023 ammonta infatti a 13,74 milioni di euro, circa 15 milioni di dollari, una cifra che tra l’altro è cresciuta rispetto allo scorso anno, quando in palio c’erano 13,51 milioni di euro.

Quanto ha guadagnato Sinner con l’Atp Finals di Torino?

Lo splendido percorso di Jannik Sinner all’Atp Finals di Torino, nonostante la sconfitta in finale contro Djokovic, non è valso tanto solo dal punto di vista sportivo, ma anche da quello economico. Con quattro vittorie su cinque partite, Sinner ha infatti guadagnato ben 2,38 milioni di euro, circa 2,6 milioni di dollari.

Come è arrivato a questa cifra? Andiamo con ordine. La sola partecipazione all’Atp Finals di Torino gli è valsa 297.720 mila euro (325.500 dollari), a cui si aggiungono 357.260 euro (390mila dollari) per ogni vittoria nella fase a gironi. Sinner ne ha vinte tre su tre.

Proseguiamo: il successo in semifinale contro Medvedev, da solo, è valso 1.010.500 euro. Una cifra che sommata alle tre vittorie precedenti e al “contributo” di partecipazione arriva complessivamente a 2,38 milioni di euro. Se Sinner avesse vinto anche la finale, concludendo il trofeo da vincitore imbattuto, avrebbe guadagnato 4,8 milioni di dollari, 4,4 milioni di euro.

Quanto ha guadagnato Djokovic vincendo l’Atp Finals?

Novak Djokovic è stato sconfitto nella fase a gironi dallo stesso Sinner. La vittoria finale è dunque arrivata senza percorso netto. Poco male. Si è comunque messo in tasca 4.040.000 euro (4.411.500 dollari). In caso di vittoria senza sconfitte sarebbe valso lo stesso discorso fatto in precedenza per Sinner.

I guadagni di Sinner nel 2023

Nel 2023, Jannik Sinner ha ottenuto risultati enormi: quattro tornei Atp, la semifinale a Wimbledon e il quarto posto nella classifica Atp, incassando complessivamente premi per 5,74 milioni di dollari. Con la finale e le 4 vittorie ottenute all’Atp Finals 2023 di Torino arriva dunque a 10,7 milioni di dollari. Non male per un ventiduenne.