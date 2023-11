Atp Finals 2023 di Torino, cifre da capogiro: quanto guadagna chi vince? E gli altri? Per Torino 230 milioni di indotto

Le Atp Finals 2023 di Torino sono il torneo tennistico più ricco di sempre, con un montepremi che supera i 15 milioni di dollari. Quanto guadagnano i tennisti? Sinner verso il suo record di incassi

Le Atp Finals 2023 di Torino sono entrate nel vivo con i primi due match giocati domenica tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas (ha vinto l’azzurro in due set) e tra Novak Djokovic contro Holger Rune (vittoria del n.1 al mondo). Un appuntamento attesissimo per l’Italia, per il Piemonte, ma anche per il tennis internazionale dato che rappresenta il torneo conclusivo della stagione in cui si affrontano gli 8 tennisti che hanno ottenuto i migliori risultati da gennaio a oggi. Ma le Atp Finals di Torino sono anche il torneo tennistico più ricco di sempre con un montepremi complessivo da capogiro: 15 milioni di dollari. A guadagnarci però non sono solo i tennisti e l’Atp, l’Association of Tennis Professionals che riunisce i giocatori professionisti del tennis maschile di tutto il mondo. Dal 2021 ad oggi, infatti, le Finals hanno fatto registrare numeri da record, con un indotto complessivo per Torino che, secondo i calcoli del Sole 24 Ore arriva a 450 milioni di euro nel triennio.

Ma quanto guadagnano i partecipanti e il vincitore delle Atp Finals 2023? E qual è l’impatto su Torino? Passiamo in rassegna tutti i numeri della manifestazione.

Atp Finals 2023 di Torino: indotto da 450 milioni in tre anni per Torino

Nell’aprile 2019, Torino è stata scelta come sede delle Nitto Atp Finals dal 2021 al 2025. Il primo anno è senz’altro stato il più difficile. Il debutto è infatti avvenuto in piena pandemia, con tutte le conseguenti restrizioni. Ma, nonostante tutto, se si guarda al triennio le cifre sono da capogiro. Ed è anche per questo che la Federtennis sta già lavorando per allungare l’accordo oltre alla scadenza fissata per il 2025.

Ma veniamo ai numeri: per l’edizione di quest’anno, grazie anche all’euforia derivante dalla partecipazione dell’italiano Sinner, sono stati venduti 166mila biglietti. Si tratta di un sold out che porta i ricavi da ticket nel triennio a quota 50 milioni di euro.

In questo contesto, bisogna tenere in considerazione una percentuale importante: il 40% dei biglietti è stato venduto all’estero, il che significa che chi arriva dovrà spendere soldi per alloggi, cibo e servizi vari. Secondo le stime, l’impatto economico su Torino delle Atp Finals 2023 ammonta a 230 milioni di euro. Non solo, l’organizzazione del torneo ha generato un gettito fiscale di 50 milioni e contribuito alla creazione di 1.500 posti di lavoro.

Secondo le stime di Ernst&Young citate dal Sole 24 Ore, nel 2021 l’impatto economico dell’evento fu di 116 milioni e nel 2022 salì a 140 milioni. Sommando i risultati delle tre edizioni, le Atp Finals hanno determinato benefici economici diretti e indiretti per Torino di oltre 450 milioni. La cifra, tra l’altro, non comprende gli introiti derivanti da accordi tv e commerciali, incassati dall’Atp.

Quanto vale partecipare alle Atp Finals 2023 di Torino?

Come detto, il montepremi complessivo è di 15 milioni di dollari che gli 8 partecipanti si dividono in base al numero di vittorie. Ovviamente, la parte più consistente va al vincitore. Ma andiamo per gradi.

Tutti e 8 i partecipanti alla manifestazione ricevono un premio minimo pari a 325.500 dollari a condizione che prendano a parte a tutti e 3 match del round robin (le riserve invece ottengono un minimo di 152.500 se non scendono mai in campo). A questa cifra ci aggiungono 390mila dollari per ogni vittoria conquistata. Sinner e Djokovic, per esempio, hanno già in cassaforte oltre 715mila dollari. Se si ottengono 3 vittorie su 3 nella fase a gironi si arriva a 1.495.500 dollari.

Ma veniamo ai bottini più ricchi: i due vincitori delle semifinali vengono premiati con un montepremi di 1.105.000 dollari, per la vittoria finale invece il sale a 2.201.000 dollari. Se il tennista vincitore delle Atp Finals riesce a restare imbattuto per l’intero torneo può dunque arrivare a un totale di 4.801.500 dollari.

Più basse le cifre delle Atp Finals di doppio maschile. Il premio di partecipazione è di 132.000 dollari (50.850 dollari per le riserve), più 95mila per ogni vittoria nel girone. vincere in semifinale vale 175.650 dollari mentre la vittoria finale vale il doppio ovvero 351.000 dollari. In questo modo i vincitori imbattuti si assicurano un premio complessivo di 943.650 dollari.

Quanto ha guadagnato Jannik Sinner nel 2023

Jannik Sinner ha dunque davanti una doppia sfida. Vincendo non solo coronerebbe una stagione da record, ma diventerebbe anche il primo tennista italiano nella storia ad ottenere più di una vittoria alle Atp Finals.

Nel 2023, infatti, il campione azzurro ha ottenuto risultati enormi: quattro tornei Atp, la semifinale a Wimbledon e il quarto posto nella classifica Atp, incassando complessivamente premi per 5,74 milioni di dollari. Sia sportivamente che economicamente le Atp Finals 2023 potrebbero dunque rappresentare per Sinner la migliore coronazione di una stagione da ricordare.