Italiaonline nominata Google Premier Partner 2025

La internet company confermata nel top 3% delle aziende italiane partner di Google Ads

Milano, 13 marzo 2025 – Italiaonline ha ottenuto anche per il 2025 lo status di Google Premier Partner nel programma Google Partners.

Nel mese di febbraio, Google ha riconosciuto i risultati ottenuti dai migliori partner di marketing digitale a livello globale. Italiaonline è stata nominata Premier Partner 2025, il che attesta:

L’appartenenza al top 3% dei partecipanti al programma Google Partners nel proprio Paese, dimostrando una competenza leader in Google Ads, nonché la capacità di instaurare nuove relazioni con i clienti e supportarne la crescita.

La presenza nella directory Google Partners, che aiuta i potenziali clienti a trovare i migliori Premier Partner come Italiaonline nella loro pagina dedicata.

L'accesso a vantaggi esclusivi che promuovono la crescita e il successo dei clienti con Google Ads.

Il programma Google Partners è stato creato per agenzie pubblicitarie e terze parti che gestiscono account Google Ads per conto di altri brand o aziende. La sua missione è quella di potenziare le aziende fornendo loro strumenti innovativi, risorse e supporto per aiutare i clienti ad avere successo e crescere online.

“Siamo orgogliosi di essere stati confermati Google Premier Partner anche per il 2025 – ha dichiarato Umberto Poschi, Chief Web and Media Services Officer di Italiaonline. – Ottenere questo badge non è scontato: Google ha reso i criteri di selezione sempre più rigorosi e orientati ai risultati di lungo termine. Questo riconoscimento testimonia il nostro impegno costante nell’offrire soluzioni di digital marketing di alta qualità, basate sulle più avanzate tecnologie di intelligenza artificiale di Google. Grazie a questa certificazione, possiamo continuare a supportare PMI e grandi aziende nella crescita del loro business online, offrendo strategie omnicanale, soluzioni integrate e data-driven, con un focus sul ritorno sull’investimento. Un ringraziamento speciale va ai nostri team per il loro straordinario lavoro e ai clienti che continuano a riporre fiducia in noi.”