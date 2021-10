IoT: Olivetti (Tim) compra il 100% di Staer Sistemi

La società acquisita dalla controllata di Tim è specializzata soprattutto nella progettazione e realizzazione di sensori a basso consumo energetico per il controllo di impianti, macchinari e infrastrutture

Olivetti acquisisce il 100% di Staer Sistemi, società che sviluppa prodotti per la Internet of Things. Lo comunica in una nota la controllata di Tim, precisando che con questa operazione riuscirà a “razionalizzare ulteriormente la propria catena di distribuzione, accelerare i tempi di commercializzazione dei propri prodotti e garantire il presidio end-to-end su tutta la catena del valore IoT, oltre ad aumentare e rafforzare referenze su soluzioni progettuali complesse, anche per lo sviluppo di altri segmenti di business IoT (Safety e security Industrial Solutions, Building Management Systems)”.

Staer Sistemi ha sede a Roma ed è specializzata soprattutto nella progettazione e realizzazione di sensori a basso consumo energetico “per il controllo di impianti, macchinari ed infrastrutture, principalmente per i settori di mercato energia, utilities e infrastructures, telco e broadcast”, prosegue la nota.

Olivetti aveva già stretto un’alleanza industriale con Seco, altra società che si occupa di Internet of Things. L’acquisizione di Staer Sistemi, quindi, permette all’azienda del gruppo Tim di “rafforzare le capacità ingegneristiche di progettazione e produzione nell’ambito IoT, consentendone il posizionamento come leader nella fornitura di soluzioni end-to-end, sia per la realizzazione di progetti personalizzati sia per la standardizzazione di servizi a scaffale”, si legge ancora nella nota.

“Con questa operazione – commenta Quang Ngo Dinh, amministratore Delegato Olivetti – mettiamo a segno un ulteriore passo nel processo di evoluzione di Olivetti, che vuole affermarsi sul mercato nazionale come l’operatore di riferimento nell’offerta di soluzioni IoT per aziende e Pubblica amministrazione. L’acquisizione di Staer ci permette di dotarci di competenze multisettoriali nello sviluppo di software e di sistemi integrati, consentendoci al tempo stesso di creare valore e cogliere un’importante opportunità di sviluppo ed evoluzione digitale”.