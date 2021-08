IoT: nuova alleanza fra Olivetti (Tim) e Seco

L’obiettivo è creare hardware e software intelligenti a supporto dell’accelerazione dei processi di digitalizzazione delle aziende

Olivetti, controllata di Tim attiva nel settore dell’internet of things, ha stretto un’alleanza con Seco, società che sviluppa soluzioni IoT. La nuova partnership pluriennale punta a creare hardware e software intelligenti “a supporto dell’accelerazione dei processi di digitalizzazione delle aziende” clienti del gruppo Tim. È quanto si legge in una nota.

Questo accordo “consente a Olivetti di razionalizzare in modo importante la propria supply chain – prosegue la nota – e di accelerare il time-to-market dei propri prodotti, potendo contare sulle competenze di R&D di Seco in qualità di partner tecnologico e fornitore preferenziale di Olivetti per il mondo delle soluzioni IoT”.

Seco si occuperà di assicurare gli standard qualitativi e l’efficienza del ciclo di realizzazione del prodotto, nonché della gestione della supply chain e dell’ottimizzazione delle attività legate al processo produttivo. Inoltre, SECO metterà a disposizione le proprie squadre di System Integration, Hardware Development, Software Development, Validation & Verification, oltre che i propri laboratori di simulazione e testing, così da ridurre al minimo i tempi di certificazione e lancio sul mercato dei nuovi prodotti sviluppati nell’ambito della partnership”.

“Siamo convinti che la digitalizzazione, l’Internet delle cose e l’Intelligenza artificiale rappresentino delle opportunità fondamentali per lo sviluppo e l’aumento della competitività delle imprese italiane”, commenta Giovanni Ronca, presidente di Olivetti.

“Il tessuto produttivo industriale italiano e la pubblica amministrazione – aggiunge Roberto Tundo, Ceo di Olivetti – hanno a disposizione da oggi, grazie a questo accordo di partnership industriale tra Olivetti e Seco, un partner primario per cogliere un’opportunità imperdibile di sviluppo ed evoluzione digitale riprendendo, in tal modo, un percorso di crescita economica sostenibile e duratura grazie anche a quanto il Pnrr, in tali ambiti, mette oggi a disposizione”.

“L’unione delle tecnologie di Seco e Olivetti con la forza della rete commerciale di Tim rappresenta un’opportunità unica per accelerare ulteriormente la nostra crescita organica”, conclude Massimo Mauri, Ceo di Seco.