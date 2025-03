Intesa Sanpaolo verso il rinnovo del cda: Assodire sostiene la ricandidatura del Ceo Messina

In vista dell’assemblea di Intesa Sanpaolo, in programma il 29 aprile, Assodire (medici, avvocati e Inarcassa) annuncia il sostegno alla ricandidatura del Ceo Carlo Messina affinché possa “contribuire alla crescita della banca”

Assodire, l’associazione degli investitori responsabili, annuncia il sostegno dei propri associati alla candidatura di Carlo Messina, in vista della prossima assemblea di Intesa Sanpaolo, “riconoscendo gli ottimi risultati raggiunti sotto la sua guida”. Lo rende noto lo stesso organismo guidato dal presidente di Inarcassa (ingegneri e architetti) Giuseppe Santoro, che auspica che Messina “possa continuare a garantire la sua leadership, contribuendo alla crescita e al consolidamento della banca nei prossimi anni”.

Intesa, Assodire sostiene il rinnovo del Ceo Messina

Assodire, si ricorda, riunisce le tre principali Casse previdenziali professionali per patrimonio – Enpam (medici e dentisti), Cassa Forense (avvocati) e Inarcassa – oltre al fondo di previdenza complementare Fondoposte. Complessivamente, i suoi soci detengono il 2,09% delle azioni di Intesa Sanpaolo.

Intesa, l’assemblea il 29 aprile

Il rinnovo del consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo – l’assemblea è convocata per il prossimo 29 aprile – giunge in un frangente in cui l’istituto ha consolidato la propria posizione di leader in Italia. Le principali fondazioni azioniste della banca – Compagnia di San Paolo, Cariplo, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, CariFirenze, Cassa di Risparmio in Bologna e Cassa di Risparmio di Cuneo – hanno sottoscritto un patto parasociale approvato dalla Bce che prevede la presentazione di una lista comune per la nomina del board e del Comitato per il controllo sulla gestione.

L’obiettivo sarà, dunque, quello di garantire un equilibrio andando verso la riconferma di Gian Maria Gros-Pietro presidente e Carlo Messina amministratore delegato.