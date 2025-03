Intesa Sanpaolo Private Banking punta sui giovani con la quinta edizione del programma “Z Private Generation”

Il programma “Z Private Generation” di Intesa Sanpaolo Private Banking conferma il suo successo nella formazione e integrazione di giovani talenti nel settore del Private Banking, con 25 nuovi partecipanti selezionati nel 2024 per un percorso triennale di crescita professionale

Intesa Sanpaolo Private Banking investe sui giovani. Ne è la prova il successo della quinta edizione del programma “Z Private Generation“, iniziativa della banca è dedicata alla formazione e all’integrazione di neolaureati e giovani professionisti di alto potenziale nel settore della consulenza finanziaria e patrimoniale.

A Milano, nei giorni scorsi, presso lo spazio eventi di Intesa Sanpaolo in via Melchiorre Gioia 22, si è svolta una giornata speciale per i 25 giovani selezionati per la quinta edizione. Durante l’incontro, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di incontrare il management dell’azienda, che ha a sua volta potuto conoscere più da vicino i talenti. I giovani sono stati abbinati ai loro mentor, scelti tra gli Area Manager e Executive Manager di Intesa Sanpaolo Private Banking, che li guideranno nel loro percorso triennale.

Tommaso Corcos, responsabile della struttura Wealth Management Divisions, ha sottolineato l’importanza del programma nel contesto del Private Banking, invitando i partecipanti ad affrontare l’esperienza con passione e curiosità. Giulia Zanichelli, responsabile risorse organizzazione e change management di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, ha presentato il percorso formativo, evidenziando il successo delle edizioni precedenti.

L’incontro ha visto anche l’intervento di Cristiana Fiorini, Direttore Generale di Intesa Sanpaolo Private Banking, che ha moderato una discussione con due ex partecipanti, ora Private Banker, e di Fabio Cubelli, Condirettore Generale di Fideuram.

Cos’è il programma “Z Private Generation”

Il programma “Z Private Generation” è rivolto a neolaureati in discipline economico-giuridiche o con un Master in Wealth Management, con età compresa tra i 22 e i 30 anni. I candidati ideali possiedono attitudine al networking e, preferibilmente, esperienze commerciali. Dopo una fase iniziale come Assistenti Private, i partecipanti possono proseguire il loro percorso per diventare Private Banker, gestendo relazioni con clienti di alto profilo. La combinazione di formazione specialistica e mentorship consente ai partecipanti di acquisire competenze cruciali nel campo della consulenza patrimoniale.

Il programma si distingue per il suo approccio innovativo, che unisce formazione specialistica di alto livello, mentorship e reali opportunità di crescita professionale. I partecipanti, infatti, beneficiano di un programma di sviluppo della durata di 36 mesi, caratterizzato da una formazione continua e rotazioni cross-funzionali in diverse aree dell’azienda. Inoltre, ciascun partecipante è accompagnato da un tutor personale che lo supporta nel suo percorso di crescita, facilitando l’acquisizione di competenze avanzate nel campo della consulenza patrimoniale e finanziaria.

I risultati dell’iniziativa

Negli ultimi cinque anni, il programma ha ricevuto oltre 5.300 candidature, confermandosi come uno dei punti di riferimento per il settore Wealth Management in Italia. Fino ad oggi, 85 giovani sono stati assunti, e di questi, 30 sono diventati Private Banker, mentre 2 hanno assunto il ruolo di Specialisti in Wealth Management. Risultati che mostrano l’impegno di Intesa Sanpaolo Private Banking nell’investire sui giovani e costruire un futuro solido per il settore finanziario.

“Z Private Generation è un investimento concreto nel futuro della consulenza finanziaria e patrimoniale, puntando sui giovani talenti e sulla loro capacità di innovare in un settore in continua evoluzione. Grazie a un percorso formativo strutturato e a un forte supporto organizzativo, Intesa Sanpaolo Private Banking si afferma come un punto di riferimento per chi desidera costruire una carriera di successo nel private banking” ha dichiarato Cristiana Fiorini, direttore generale di Intesa Sanpaolo Private Banking.