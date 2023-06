Intesa Sanpaolo e Regalgrid Europe insieme per la gestione innovativa del green 

L’accordo testimonia l’impegno di Intesa Sanpaolo come importante partner per le imprese italiane nella transizione sostenibile, con particolare attenzione a progetti innovativi e allo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili

Intesa Sanpaolo e Regalgrid Europe si sono unite per promuovere la gestione innovativa dell’energia verde. In un accordo che rientra nel programma Motore Italia Transizione Energetica di Intesa Sanpaolo, finalizzato a sostenere gli investimenti nelle energie rinnovabili e la diffusione delle Comunità Energetiche Rinnovabili, la banca italiana farà uso della piattaforma tecnologica sviluppata da Regalgrid Europe per la gestione e distribuzione dell’energia rinnovabile.

Partnership per lo sviluppo di sistemi sostenibili: di cosa si tratta?

Il programma Motore Italia Transizione Energetica di Intesa Sanpaolo ha stanziato oltre 410 miliardi di euro per supportare gli obiettivi delle Missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), di cui 76 miliardi sono destinati agli investimenti in impianti di energie rinnovabili e transizione energetica.

Regalgrid Europe è un’innovativa PMI con sede a Treviso, specializzata nello sviluppo di sistemi sostenibili, avanzati e innovativi per la gestione e la distribuzione dell’energia rinnovabile. Grazie a questo accordo con Intesa Sanpaolo, offrirà consulenza e supporto alle imprese interessate a costituire una Comunità Energetica Rinnovabile (Cer). Le imprese potranno richiedere consulenza tramite la piattaforma tecnologica di Regalgrid Europe, che fornirà risposte entro cinque giorni lavorativi e metterà a disposizione il proprio know-how tecnico per lo sviluppo di CER aperte e interconnesse in tempo reale.

La piattaforma è strategica per le Comunità Energetiche Rinnovabili, che permettono a gruppi di famiglie, imprese e enti del terzo settore di unirsi per produrre e consumare energia elettrica da fonti rinnovabili, rendendo l’energia “condivisibile a KM-zero“.

Una collaborazione strategica per Intesa Sanpaolo

Anna Roscio, responsabile Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo, ha sottolineato l’importanza della collaborazione con Regalgrid Europe per supportare l‘indipendenza energetica delle imprese italiane e per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità del paese. L’accordo permette alle aziende e alle famiglie di accedere a soluzioni innovative sviluppate da un’eccellente PMI italiana.

Stefano Nassuato, Chief Sales Officer di Regalgrid Europe, ha dichiarato che lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili sarà la base per la nascita e l’ampliamento delle comunità attraverso questa importante collaborazione con Intesa Sanpaolo. Le piattaforme abilitanti di Regalgrid consentiranno al territorio di partecipare attivamente alla transizione energetica, offrendo supporto e coordinamento a tutti i clienti di Intesa Sanpaolo che desiderano aderire a queste iniziative, che coinvolgeranno PMI, privati e amministrazioni pubbliche.

L’accordo con Regalgrid Europe si aggiunge ad altre partnership già siglate da Intesa Sanpaolo nel settore energetico, come quelle con Anci per promuovere le Comunità Energetiche Rinnovabili sui territori, con Confindustria per coinvolgere le Pmi, con il supporto finanziario agevolato di Sace per progetti di produzione di energia verde e con Gse per lo sviluppo sostenibile e la progettualità Esg.