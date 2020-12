Intesa e BEI: finanziamenti alle Pmi per 2,8 miliardi di euro

Nel 2020 accordi per un plafond di oltre 2,8 miliardi di euro per supportare PMI e midcap per la ricerca, l’innovazione e il superamento dell’emergenza sanitaria.

Nel 2020, Intesa Sanpaolo e Gruppo BEI hanno siglato accordi per oltre 2,8 miliardi di euro per sostenere l’economia italiana. Il Gruppo Sanpaolo e il Gruppo Banca Europea per gli Investimenti (BEI e FEI, Fondo europeo per gli investimenti) hanno rinnovato la loro collaborazione per fornire nuove risorse a sostegno dei Paesi in cui opera Intesa Sanpaolo.

In un anno segnato dalla pandemia, in cui tutte le economie mondiali sono state colpite duramente, grazie a diversi accordi sono state predisposte più linee di intervento, con le quali il Gruppo BEI e Intesa Sanpaolo potranno consentire di erogare nuovi investimenti destinati a supportare l’economia Italia, in particolare le piccole e medie imprese.

Le risorse saranno destinate da Intesa Sanpaolo in particolare alle oltre 200mila imprese clienti per: finanziamento di PMI e midcap italiane, ovvero imprese che a livello consolidato contano fino a 3mila dipendenti per nuovi investimenti (in particolare quelli in progetti di ricerca e investimenti innovativi, necessità permanenti di capitale circolante, liquidità per superare l’emergenza sanitaria); il sostegno tramite Fondi Strutturali Europei (un accordo con la Regione Sardegna e un accordo per finanziare il percorso formativo degli studenti universitari).

Tra i contratti stipulati nell’anno 2020, vi è la cartolarizzazione sintetica di un portafoglio di prestiti in essere per circa 2 miliardi di euro realizzata nell’ambito del programma “GARC” (Gestione Attiva Rischio di Credito), che consentirà a seguito dell’ottimizzazione del rischio di credito su un portafoglio già in essere, di mettere a disposizione nuovi finanziamenti per 450 milioni per PMI e midcap danneggiate dall’attuale emergenza da Covid-19.

Le imprese italiane, potranno accedere a un nuovo credito a condizioni agevolate, anche in abbinamento alle misure previste dai Decreti Liquidità e Rilancio e quindi beneficiando della garanzia del Fondo Centrale e di Sace.

Inoltre, è in cantiere un progetto innovativo di social housing attraverso interventi di riqualificazione urbana che prevedono anche l’efficientamento energetico delle aree coinvolte.