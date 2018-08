Inter, niente Modric. Mistero Milan. Calciomercato: oggi chiude

Il Real Madrid non molla Modric e denuncia l’Inter – “Giallo” in casa rossonera: tutto pronto per ultime visite mediche, ma di chi? Sogno Milinkov-Savic – Zaza alla Samp, Marchisio a sorpresa rescinde con la Juventus – Stasera il calciomercato chiude i battenti: sarà ricordato per l’affare del secolo di Cristiano Ronaldo alla Juve

Niente da fare. Anche il secondo tentativo è andato a vuoto. Luka Modric ci ha riprovato, ma la risposta è stata sempre la stessa: no. Il centrocampista croato ha incontrato il presidente del Real Madrid Florentino Perez per chiedergli di essere ceduto (come da presunti accordi verbali tra i due), ma il numero uno madridista è stato irremovibile. Del resto, dopo aver perso Zidane e Ronaldo, con una campagna acquisti priva di grandi colpi (si pensava a uno tra Neymar e Mbappè per sostituire CR7) e dopo la sonora sconfitta per 4-2 nel derby contro l’Atletico nella Supercoppa europea, sarebbe stata una follia per Perez rinunciare anche a Modric, un’eventualità che avrebbe scatenato l’ira del già poco paziente popolo del Bernabeu.

Le parole del dirigente del Real Madrid Emilio Butragueno prima della Supercoppa Europea contro l’Atletico (“Non c’è nessun caso Modric, è felice di continuare il suo cammino con noi”) avevano già contribuito a dare uno schiaffo importante alle speranze dell’Inter, che a questo punto sembra essersi rassegnata.

Il Real, però, non si accontenta, e vuole andare oltre. Florentino Perez, infatti, vuole denunciare l’Inter per aver trattato con il giocatore nonostante un contratto fino al 2020 con i Blancos. Secondo quanto riportato da ‘Marca’, Perez “ha deciso di denunciare il club italiano alla Fifa per aver avuto contatti con il suo giocatore senza prima chiedere alla dirigenza del Real. Un comportamento illegale – scrive il quotidiano molto vicino alla casa blanca – dal momento che è consentito farlo solo nel caso in cui il giocatore abbia meno di sei mesi di contratto ancora in essere, e questo non è il caso di Modric”.

Mistero in casa Milan: a una manciata di ore dalla conclusione del calciomercato qualcosa bolle ancora in pentola. Non solo Leonardo e Maldini hanno trascorso l’intera serata in sede (difficile pensare che la ragione fosse quella di cedere i giocatori in esubero), ma pare che il Milan abbia prenotato un appuntamento per far sostenere le visite mediche a “qualcuno” nell’ultimo giorno di mercato. Chi è questo qualcuno? Probabilmente si è trattato di una mossa preventiva, per non avere intoppi qualora davvero fosse chiuso un colpo all’ultimo minuto.

Inutile negare che il pensiero di molti sia nuovamente finito su Milinkovic-Savic, anche alla luce di nuove telefonate fra Leonardo e Lotito. Il presidente della Lazio è un cliente difficilissimo, e non vuole altro se non 120 milioni cash. L’ultima ipotesi è che il Milan possa offrire 40 milioni come prestito oneroso, con successivo obbligo di riscatto fissato a 80. Le ultime ore potrebbero risultare decisive.

La Juventus guarda avanti, e con un mercato faraonico già ultimato sta pensando ai dettagli. Primo fra tutti il rinnovo di Pjanic. Il bosniaco dovrebbe allungare il suo contratto dal 2021 al 2022 con un importante adeguamento, passando dagli attuali 4,5 milioni a 7 milioni l’anno, una cifra che lo mette al fianco di Dybala e solo dietro all’irraggiungibile Cristiano Ronaldo nella graduatoria dei calciatori più pagati in casa Juve.

In Spagna, intanto, non si fermano le voci che vogliono i bianconeri sempre vigili su Marcelo. Il fuoriclasse brasiliano del Real è stato tra i peggiori nella sfida di Supercoppa contro l’Atletico, e secondo ‘As’, il brasiliano sarebbe “distratto dalle voci di mercato”.

La Juventus (ma anche Milan e Livberpool) segue da vicino l’evolversi della questione Rabiot, in scadenza nel 2019 con il Psg e per ora intenzionato a non rinnovare. La potentissima madre-manager del giocatore, Veronique, non accetta le condizioni prospettate dal club francese e minaccia di far partire il figlio a parametro zero. Marotta e Paratici seguono con attenzione, ma Leonardo nel Psg (e con Rabiot) ci ha lavorato…

Il Napoli, molto deludente sul mercato nonostante l’arrivo di Carlo Ancelotti, ha trovato il portiere. E’ David Ospina, colombiano classe 1988. Il Napoli ha chiuso la trattativa con l’Arsenal con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Bel colpo dell’Atalanta: preso l’argentino Emiliano Rigoni, esterno offensivo di 25 anni, proveniente dallo Zenit San Pietroburgo. Con il club russo raggiunto l’accordo per il prestito a 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 15.

Il Torino si è rinforzato con Sogliano: il centrocampista ex Sampdoria arriva in granata dal Villarreal con la formula del prestito (un milione di euro) con obbligo di riscatto fissato a 14 milioni di euro in base alle presenze.

Il Parma ha riportato in Italia Gervinho, ex Roma. Udinese e Genoa lavorano per portare Lapadula in Friuli, discorso aperto tra Sampdoria e Bologna per Mattia Destro.

Aggiornamenti dell’ultim’ora: l’attaccante ex Juve Simone Zaza ha firmato con la Sampdoria a titolo definitivo, mentre a sorpresa Claudio Marchisio ha rescisso il contratto con la Juventus, dopo 25 in bianconero. Il centrocampista 32enne e il club hanno trovato un accordo consensuale.

In seguito alle richieste di Genoa e Sampdoria dopo il crollo del ponte autostradale nel capoluogo ligure, la Lega Calcio ha ufficializzato il rinvio a data da destinarsi delle gare Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa, entrambe in programma domenica sera.