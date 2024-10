Sinner trionfa a Shanghai: Djokovic sconfitto e conferma del primato di numero uno del tennis mondiale

Jannik Sinner, già sicuro di chiudere l’anno alla guida della classifica, conquista il titolo dell’ATP Masters 1000 di Shanghai battendo Novak Djokovic in due set. È il settimo titolo del 2024, 17° totale. Anno incredibile per Jannik e non è ancora finito

Jannik Sinner non si ferma più. L’altoatesino ha conquistato il titolo dell’Atp Masters 1000 di Shanghai, superando Novak Djokovic con un netto 7-6, 6-3 in finale. Il match, iniziato con un primo set estremamente equilibrato, si è concluso con la vittoria dell’altoatesino, che ha mostrato la sua superiorità, soprattutto nel secondo set.

Questa è l’ennesima vittoria in un trionfale 2024 per Jannik, che ha già conquistato sette titoli quest’anno, per un totale di 17 nella sua carriera. Si tratta del terzo Masters 1000 per Sinner, che si conferma così numero uno al mondo, un traguardo storico per il tennis italiano. Numeri clamorosi che gli assicurano il primo posto nel ranking Atp almeno fino alla fine del 2024, ma probabilmente anche oltre.

Match combattuto a Shanghai, ma è Jannik a trionfare

Novak, che puntava al suo 100° titolo Atp, ha dovuto confrontarsi con un Sinner in stato di grazia. Il primo set è stato una battaglia serrata tra i due giocatori, senza game ai vantaggi. Entrambi hanno dimostrato grande solidità al servizio, ma è stato il tie-break a fare la differenza. Sinner ha subito preso il comando con un passante di rovescio che gli ha garantito un minibreak e un vantaggio di 3-0. Djokovic ha cercato di rispondere, ma l’azzurro ha mantenuto il controllo, chiudendo il set 7-4 nel tie-break.

Nel secondo set, Djokovic ha ceduto il passo, visibilmente affaticato rispetto all’intensità del primo. Sinner ha approfittato della situazione, mantenendo un ritmo costante e dominando il gioco con il suo servizio. Alla fine, l’azzurro ha chiuso il set con un 6-3, conquistando così il titolo e aggiudicandosi anche il ricco montepremi.

“Prima di tutto voglio puntualizzare l’incredibile tennis che ha mostrato Djokovic in questa settimana – ha detto Sinner durante la premiazione. Grazie al tuo team e ai due con cui hai lavorato in precedenza, che ora sono il mio team. Ti auguro il meglio anche per l’anno prossimo per i traguardi che potrai raggiungere. È stata una delle sfide più difficili e visto l’avversario è una vittoria speciale. Nole è una leggenda dello sport ed è sempre dura giocare contro di lui. Il segreto per batterlo? Niente, solo sono stato capace di sfruttare meglio le poche chance che mi ha dato” ha concluso l’altoatesino.

“Congratulazioni a Jannik è stato troppo bravo per me oggi, lo ha meritato questo titolo” ha detto sportivamente Djokovic.

Quanto incassa Sinner per la vittoria di Shanghai?

Il montepremi complessivo del torneo di Shanghai ha sfiorato i 9 milioni di dollari, rendendolo uno dei tornei più prestigiosi dell’anno. Grazie alla vittoria, Sinner si è aggiudicato un assegno di circa 1 milione di euro, portando il suo guadagno totale per il 2024 a 12,4 milioni di dollari.

Sinner chiude l’anno da numero uno del Tennis

Nonostante non fosse necessaria una vittoria in finale per confermare il suo primato, il trionfo contro Djokovic è stato l’ennesima dimostrazione di forza in un anno eccezionale per Jannik Sinner. Già con la vittoria in semifinale contro Machac, il tennista altoatesino aveva assicurato matematicamente la sua posizione di numero uno del ranking Atp a fine stagione, un risultato storico per l’Italia: mai prima d’ora, infatti, un tennista italiano aveva chiuso la stagione in cima alla classifica. Con un vantaggio di oltre 4.000 punti su Carlos Alcaraz, nessuno potrà superarlo nel 2024

Sinner domina la classifica Atp con 11.920 punti, seguito da Alcaraz con 7.120 punti, Alexander Zverev con 6.795 e Novak Djokovic con 6.210. In conferenza stampa, Sinner aveva espresso tutta la sua soddisfazione: “Essere numero uno era un sogno, ma chiudere l’anno in questa posizione è qualcosa di speciale.” Jannik è il 19° giocatore nella storia del tennis a chiudere l’anno in testa al ranking, un risultato che lo colloca tra i grandi del tennis mondiale.

Sinner riceverà il premio che l’Atp riserva al giocatore che chiude la stagione in testa durante le prossime ATP Finals a Torino.

Il 2024 è stato un anno d’oro per Sinner, che ha conquistato sette titoli, tra cui l’Australian Open e il Miami Open. Con 65 vittorie stagionali, quasi il 90%, e solo sei sconfitte, ha dimostrato di essere uno dei giocatori più in forma del circuito.

I prossimi appuntamenti di Sinner

Jannik Sinner ha ancora diversi appuntamenti importanti nel 2024. Dopo Shanghai, Jannik parteciperà al Six Kings Slam a Riyadh (Arabia Saudita) dal 16 al 19 ottobre, un torneo esibizione con un montepremi elevato: solo per la partecipazione, Sinner guadagnerà 1,5 milioni di dollari, con un premio massimo di 6 milioni in caso di vittoria. Affronterà Daniil Medvedev al primo turno, con la possibilità di sfidare Djokovic in semifinale.

Dopo una settimana di riposo, salterà il torneo Atp 500 di Vienna, per concentrarsi su eventi chiave: il Masters 1000 di Parigi-Bercy (28 ottobre – 3 novembre), le Atp Finals a Torino (10-17 novembre), e la Coppa Davis a Malaga (19-24 novembre) dove proverà ad aiutare il Team Italia a bissare il titolo dello scorso anno.