Il Gusto della sfida: un giovedì’ di Grandi Chef e di Grandi Marchi di vino in tutta Italia

Un viaggio dell’eccellenza In 18 ristoranti di 12 regioni in contemporanea: menu realizzati da grandi chef italiani appositamente per essere abbinati ai grandi vini del territorio di appartenenza .

Dopo il grande successo sui canali social delle 18 “sfide” virtuali cantina-chef per un perfetto abbinamento vino-cibo, che hanno totalizzato oltre 2 milioni di contatti, dal virtuale si passa ora alle vie di fatto: giovedì 18 in 12 regioni si terranno in contemporanea le versioni “live” de “Il gusto nella sfida”, 18 incontri tra i migliori ristoranti della penisola e i Grandi Marchi dei vini italiani.

Un autentico viaggio nell’eccellenza che coinvolgerà 12 regioni, dall’estremo nord al profondo sud del Paese concepito da Istituto Grandi Marchi per dare sostegno al mondo della ristorazione dopo i difficili mesi del lockdown. Un’occasione unica per riappropriarci del gusto della convivialità e provare i piatti dei grandi chef abbinati agli straordinari vini delle cantine che fanno parte del celebre gruppo. Diciotto imperdibili appuntamenti per celebrare la naturale liaison tra grandi produttori vitivinicoli e grandi interpreti dell’alta cucina.





“Dopo questi difficili mesi – spiega Piero Mastroberardino, Presidente IGM – siamo lieti di poter ripartire in sicurezza, ospitando gli appassionati e i curiosi nei ristoranti scelti dalle nostre aziende, con un’iniziativa esclusiva e unica, coronamento dei precedenti appuntamenti online. Cibo e vino sono un binomio inscindibile, per questo abbiamo deciso di offrire la possibilità, a chiunque vorrà partecipare, di provare un menu realizzato appositamente per essere abbinato ai grandi vini del territorio di appartenenza ‘’.

Ognuno dei diciotto chef coinvolti condurrà quindi gli ospiti della serata all’esperienza dell’abbinamento proposto on-line ma con in più un menu completo ideato per l’occasione, in grado di esaltare al meglio le etichette dei produttori del gruppo Grandi Marchi. Informazioni: Facebook: @IstitutoGrandiMarchi – https://www.facebook.com/IstitutoGrandiMarchi; Sito: www.istitutograndimarchi.it

Ecco l’elenco delle “sfide”:

Mastroberardino vs Gennaro Esposito di Torre del Saracino che cucinerà presso il Ristorante Morabianca di Radici Resort Mastroberardino

Marchesi Antinori vs Filippo Saporito presso La Leggenda dei Frati a Firenze

Masi vs Matteo Rizzo presso Il Desco di Verona

Col d’Orcia vs Vincenzo e Antonio Lebano presso Terrazza Gallia a Milano

Carpenè Malvoti vs Marco e Alberto Stocco presso Ca’ del Poggio a San Pietro di Feletto

Ca’ del Bosco vs Stefano Cerveni presso il Ristorante Due Colombe a Corte Franca

Lungarotti vs Alessandro Lestini presso La Locanda Del Cardinale ad Assisi

Pio Cesare vs Maurilio Garola presso La Ciau del Tornavento a Treiso

Alois Lageder vs Flora Homann presso la Vineria Paradeis a Magrè

Tasca vs Pino Cuttaia insieme a Giuseppe Raciti presso Zash a Riposto

Michele Chiarlo vs Davide Palluda cucinerà All’Enoteca di Canale

Umani Ronchi vs Errico Recanati presso il Ristorante Andreina a Loreto

Cantine Rivera vs Felice Sgarra presso Casa Sgarra a Trani

Tenuta San Guido vs Daniele Zazzeri de La Pineta di Marina di Bibbona

Argiolas vs Roberto Serra del ristorante Su Carduleu di Abbasanta

Donnafugata vs Giovanni Santoro presso lo Shalai di Linguaglossa

Tenute Folonari vs Florin Cristea al ristorante Fuor d’Acqua di Firenze

Jermann vs Marco Fossati presso A Riccione Terrazza 12 a Milano