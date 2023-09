I migliori vini al mondo sotto i 20 euro: per il New York Times quattro sono italiani

Sono il Vaona Valpolicella Classico 2022, Torre Alle Tolfe Chianti Colli Senesi 2020, Jasci Montepulciano d’Abruzzo 2020, Mongarda Colli Trevigiani Glera Col Fondo Frizzante. Per Eric Asimov i grandi vini hanno molta importanza ma non possono mai mettere in ombra i piaceri quotidiani di una buona bottiglia. Tutti i vini premiati

Quattro vini italiani entrano in una delle più seguite rubriche enologiche internazionali quella dell’autorevole Eric Asimov enologo del New York Times tra le personalità più influenti del vino in tutto il mondo che ogni anno fra le sue varie pubblicazioni di alto livello pubblica una seguitissima ricerca sui vini mondiali di qualità sotto i 20 euro. E nell’edizione di quest’anno su 20 vini selezionati da tutte le nazioni ben 4 sono italiani.

Sono il Vaona Valpolicella Classico 2022 venduto negli USA a 17.99 dollari che Asimov colloca in quinta posizione. “La Valpolicella – commenta Asimov – negli anni è diventata sempre più grande e ricca. Quelle bottiglie sono generalmente etichettate come Ripasso, ma io gravito verso lo stile Classico più leggero e delicato. Sono stato particolarmente un estimatore del Valpolicella di Vaona. Va e viene sul mercato, quindi quando lo vedo disponibile lo compro”. A tre distanze dal Valpolicella si colloca quindi Torre Alle Tolfe Chianti Colli Senesi 2020 venduto a 18.99 dollari che si attesta in 8^ posizione. L’azienda dispone di 13 ettari di vigneto, intervallati da uliveti, boschi e prati. La vinificazione è affidata a Giacomo Mastretta, enologo di notevole fama, soprattutto nel mondo della vinificazione naturale. Sotto la sua guida vengono prodotti sei vini: Chianti Colli Senesi, Chianti CS Riserva, Rosato Lunella, Ciliegiolo, Canaiolo e Colorino. Sedicesimo in questa lista troviamo quindi il Jasci Montepulciano d’Abruzzo 2020, costo 19.99 dollari, Una azienda i cui terreni sono coltivati rispettando le regole dell’agricoltura biologica da oltre 40 anni, “ancor prima che ci fosse un riconoscimento ufficiale. Oggi – dicono con soddisfazione – abbiamo terre pulite, sane. Questo risultato nasce dal profondo rispetto della natura che da sempre è il riferimento della famiglia Jasci”.

In diciottesima posizione il Mongarda Colli Trevigiani Glera Col Fondo Frizzante 2021 a 19.99 dollari. Le uve vengono raccolte manualmente. La pressatura è soffice con separazione del mosto fiore cui segue la decantazione statica di 18-24 ore. Quindi fermentazione in vasche di acciaio con un pied de cuvée prodotto dalle uve della cantina. La presa di spuma in bottiglia è con mosto fresco messo da parte in vendemmia e aggiunto in primavera. Non sboccato e non dosato.

Per Eric Asimov i grandi vini hanno molta importanza ma non possono mai mettere in ombra i piaceri quotidiani di una buona bottiglia

Come sia possibile che uno dei più prestigiosi critici di enologia internazionale avvezzo a destreggiarsi fra i grandissimi e costosissimi vini della terra si dedichi a vini di target economico lo si può capire da una sua dichiarazione che vale più di centomila recensioni: «Non mi considero un intenditore – almeno, non nel modo in cui il termine è generalmente usato per indicare una persona che abbia estremamente a cuore i vini vecchi e costosi – perché i grandi vini hanno molta importanza soprattutto per le discussioni che provocano e il contesto in cui vengono degustati, ma non possono mai mettere in ombra i piaceri quotidiani di una buona bottiglia».

Per la cronaca il primo vino della lista è portoghese e ha il costo sbalorditivo di 10 euro. Eppure, per Asimov «E’ raro che bottiglie così economiche possano offrire questi livelli di profondità di gusto o di piacere».

I migliori vini del mondo sotto i venti euro scelti da Eric Asimov

1 – Ramilo Wines Jackpot Vinho Regional Lisbona 2021 — 10.99 dollari

2 – Celler Credo Penedès Miranius Xarello 2020 — 15.99 dollari

3 – Pépière Muscadet Sèvre et Maine Sur Lie La Pépie 2022 — 16.99 dollari

4 – Fabien Jouves Cahors Haute Côt de Fruit, 2022 — 16.99 dollari

5 – Vaona Valpolicella Classico 2022 — 17.99 dollari

6 – Brunnhilde Claux Notre Terre Vin de France Rouge 2021 — 18.99 dollari

7 – The Whole Shebang California Fifteenth Cuvée — 18.99 dollari

8 – Torre Alle Tolfe Chianti Colli Senesi 2020 — 18.99 dollari

9 – Brand Riesling Trocken Landwein Rhein 2022 — 18.99 dollari

10 -Carlos Raposo Dão Impecável Tinto 2021— 18.99 dollari

11 – Domaine de Majas Côtes Catalanes Blanc 2021 — 18.99 dollari

12 – Aphros Vinho Verde Loureiro 2021 — 19.96 dollari

13 – Hornillos Ballesteros Ribera del Duero Mibal Joven 2021 — 19.96 dollari

14 – Château Peybonhomme-Les-Tours Blaye Côtes de Bordeaux Le Blanc Bonhomme 2021 — 19.96 dollari

15 – Domaine Yohan Lardy Vin de France Poppy Gamay 2021 — 19.99 dollari

16 – Jasci Montepulciano d’Abruzzo 2020 — 19.99 dollari

17 – Lise and Bertrand Jousset Vin de France Éxilé Rosé Pétillant 2022 — 19.99 dollari

18 – Mongarda Colli Trevigiani Glera Col Fondo Frizzante 2021 — 19.99 dollari

19 – Domaine Dupeuble Père et Fils Beaujolais 2022 — 19.99 dollari

20 – Filipa Pato and Williams Wouters Bairrada Dinamica Baga Tinto 2022 — 19.99 dollari